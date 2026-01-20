마이크론, 대만 반도체공장 2조 원대 인수나서…"메모리 수요 대응"

▲ 마이크론

미국 반도체 기업 마이크론 테크놀로지(이하 마이크론)가 대만의 반도체 생산시설을 2조 원대에 인수하며 세계적인 메모리 칩 수요 대응에 나섰습니다.19일(현지시간) 마이크론에 따르면 이 회사는 최근 대만 먀오리현에 있는 반도체 업체 PSMC의 'P5 공장'(P5 팹)을 현금 18억 달러(약 2조 6천500억 원)에 인수하기 위한 의향서에 서명했습니다.마이크론은 "이번 인수는 기존 30만 제곱피트(2만 7천871㎡) 규모의 '300mm 팹 클린룸'을 포함하며, 마이크론이 증가하는 글로벌 메모리 수요에 대응할 수 있는 입지를 더욱 공고히 할 것"이라고 밝혔습니다.마이크론의 글로벌 운영 담당 수석 부사장인 마니쉬 바티아는 "수요가 공급을 계속 넘어서는 시장에서 생산량을 늘려 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 될 것"이라며 해당 시설이 마이크론의 기존 시설과 인접해 있어 시너지 효과를 낼 수 있다고 덧붙였습니다.마이크론은 이번 거래가 규제 승인을 거쳐 올해 2분기 중 완료될 예정이며, 거래 완료 후에는 해당 부지에 단계적으로 디램(DRAM) 생산 설비를 구축하고 증산할 계획입니다.마이크론은 내년(2027년) 하반기부터 DRAM 생산량이 실질적으로 증가할 것으로 예상했습니다.경제분석업체 옥스퍼드 이코노믹스의 수석 이코노미스트 마코토 쓰치야는 최근 보고서에서 "지속되는 반도체 부족 현상은 인공지능(AI) 데이터 센터에 사용되는 고대역폭 메모리(HBM) 칩에 대한 강한 수요에서 비롯됐다"고 설명했습니다.그러면서 "반도체 제조사들이 이익률이 더 높은 첨단 칩 생산으로 역량을 전환하면서 PC, 스마트폰 등 다양한 전자기기에 사용되는 기존 메모리 칩 생산 능력은 점차 감소하고 있다"고 덧붙였습니다.그는 "메모리 칩 가격은 올해도 계속 상승할 것"이라고 전망했습니다.이날 뉴욕증시에서 마이크론 주가는 전장보다 7.76% 오른 362.75 달러에 마감했습니다.마이크론 주가는 올해 들어서만 15% 넘게 상승했습니다.(사진=연합뉴스)