뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'동상이몽2' 전태풍, "방송 보면서 내 자신 창피해…반성하고 연초도 끊어"

SBS 뉴스
작성 2026.01.20 09:03 조회수
동상이몽
전태풍이 자신의 모습을 반성했다.

19일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 전태풍 지미나 부부의 일상이 공개됐다.

이날 방송에서 전태풍은 "잠깐만요 시작하기 전에 할 말이 있다"라며 외쳤다. 이어 그는 "여기 와서 지난주 녹화 보면서 제가 좀 창피했다"라고 조심스럽게 말문을 열었다.

전태풍은 "술 먹고 집에 늦게 들어온 거부터 제가 생각했던 거랑 눈으로 본 건 달랐다. 깊이 반성했다"라며 연초도 끊었다고 밝혀 눈길을 끌었다.

또한 전태풍은 "연초 끊고 아내랑 더 가까워졌다. 그래서 가끔씩 뽀뽀도 하고 그런다"라며 동상이몽이 가져온 효과를 언급했다.

이를 보던 신기루는 "아이들이 있잖냐. 아이들은 담배 피우는 걸 시각적으로 보고 배울 수가 있어서 아이들을 위해서도 연초를 끊는 게 좋다"라고 금연을 응원했다.

이에 김구라는 "근데 그걸 왜 흡연자인 신기루 씨가 이야기를 하지? 말을 해도 일생 동안 한 대도 안 피운 내가 이야기를 해야지"라며 황당한 얼굴을 했다.

그러자 신기루는 "그러네요. 전 필게요 알아서 하세요"라며 급마무리를 해 웃음을 자아냈다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지