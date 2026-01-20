'동상이몽2' 전태풍, "방송 보면서 내 자신 창피해…반성하고 연초도 끊어"

이미지 확대하기

전태풍이 자신의 모습을 반성했다.19일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 전태풍 지미나 부부의 일상이 공개됐다.이날 방송에서 전태풍은 "잠깐만요 시작하기 전에 할 말이 있다"라며 외쳤다. 이어 그는 "여기 와서 지난주 녹화 보면서 제가 좀 창피했다"라고 조심스럽게 말문을 열었다.전태풍은 "술 먹고 집에 늦게 들어온 거부터 제가 생각했던 거랑 눈으로 본 건 달랐다. 깊이 반성했다"라며 연초도 끊었다고 밝혀 눈길을 끌었다.또한 전태풍은 "연초 끊고 아내랑 더 가까워졌다. 그래서 가끔씩 뽀뽀도 하고 그런다"라며 동상이몽이 가져온 효과를 언급했다.이를 보던 신기루는 "아이들이 있잖냐. 아이들은 담배 피우는 걸 시각적으로 보고 배울 수가 있어서 아이들을 위해서도 연초를 끊는 게 좋다"라고 금연을 응원했다.이에 김구라는 "근데 그걸 왜 흡연자인 신기루 씨가 이야기를 하지? 말을 해도 일생 동안 한 대도 안 피운 내가 이야기를 해야지"라며 황당한 얼굴을 했다.그러자 신기루는 "그러네요. 전 필게요 알아서 하세요"라며 급마무리를 해 웃음을 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)