식당서 쓰러진 노인, 옆자리 경호관이 심폐소생술로 살려

▲ 옆자리 방호관의 심폐소생술을 받고 의식을 회복한 A 씨

식당에서 의식을 잃고 쓰러진 노인이 옆자리에서 식사하던 대통령경호처 직원의 빠른 대처로 위기에서 벗어났습니다.오늘(20일) 연합뉴스 취재를 종합하면 지난 16일 오후 2시쯤 근무 비번을 맞아 용산구 한 중식당에서 지인과 식사 중이던 송 모 방호관은 옆 테이블의 70대 남성이 갑자기 쓰러진 것을 목격했습니다.송 방호관은 즉시 다가가 의식과 호흡을 살핀 뒤 기도를 확보했습니다.심정지 상태임을 확인한 그는 주변 손님에게 119 신고를 요청한 뒤 약 5분간 심폐소생술(CPR)을 했습니다.그의 빠른 조치 덕에 남성은 구급대원이 도착하기 직전 의식을 회복할 수 있었습니다.송 방호관은 통화에서 "누군가의 소중한 가족이라는 생각에 한 순간도 지체할 수 없었다"며 "공무원이 시민 생명과 안전을 지키는 것은 당연한 책무"라고 말했습니다.그러면서 "응급처치 교육의 중요성을 다시 한번 실감했고, 관련 교육이 더욱 널리 확산하기를 바란다"고 덧붙였습니다.(사진=독자제공, 연합뉴스)