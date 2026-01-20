1. 올겨울 최강 한파…체감 -18도 안팎 강추위



절기상 대한인 오늘(20일) 올 겨울 최강한파가 찾아왔습니다. 서울 체감온도가 영하 17도 안팎까지 떨어진 가운데 추위는 주말까지 이어지겠습니다.



2. 강선우 오늘 소환…김경·전 보좌관 대질 무산



공천 헌금 1억 원을 받은 혐의를 받는 강선우 의원이 오늘 경찰에 소환돼 조사를 받을 예정입니다. 경찰은 앞서 김경 서울시의원과 강 의원의 전 보좌관 남모 씨를 세 차례 조사했는데, 세 사람의 진술은 모두 엇갈리고 있습니다.



3. 이혜훈 청문회 '불발'…자료 제출 놓고 '설전'



이혜훈 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회가 불발됐습니다. 이 후보자가 자료 제출을 제대로 했는지를 놓고 여야 사이에 고성이 오갔습니다.



4. 트럼프 "그린란드 관세 100% 실행"



트럼프 미국 대통령이 미국의 그린란드 병합에 합의하지 않으면 유럽 8개국에 대한 관세를 100% 실행할 거라고 강조했습니다. 그린란드 병합 시도가 노벨상 수상 불발과 연관 있다는 외신 보도도 나왔습니다.