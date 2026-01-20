뉴스
차 고장나 하루더 묵었다가…미 관광객 3명 '묻지마' 총격에 사망

유영규 기자
작성 2026.01.20
차 고장나 하루더 묵었다가…미 관광객 3명 '묻지마' 총격에 사망
▲ 플로리다 총격범 아흐마드 지하드 보제

미국 플로리다주에서 관광객 3명이 한 남성의 '묻지마' 총격으로 숨지는 사건이 발생했다고 폭스뉴스가 19일(현지시간) 보도했습니다.

범인은 아흐마드 지하드 보제(30)로, 그는 지난 17일 키시미 지역 주택단지에서 자신의 옆집에 있던 60대 남성 3명을 총으로 쏴 숨지게 한 혐의로 체포됐습니다.

플로리다 오시올라 카운티의 크리스토퍼 블랙먼 보안관은 보제가 피해자들과 무관한 사이로 "어떤 갈등도 없었다. 완전히 무작위적인 일이었다. 하필 옆집에 살아서" 발생한 사건이라고 기자들에게 말했습니다.

오하이오주와 미시간주에서 관광을 온 피해자들은 보제의 옆집을 빌려 묵었으며, 차 고장으로 수리가 필요해 체류를 하루 연장했던 것으로 파악됐습니다.

보제는 2021년에도 키시미의 한 주유소 주차장에서 사람과 차량을 향해 무차별적으로 총을 쏴 체포됐지만, '정신 이상'을 이유로 풀려난 것으로 나타났습니다.

(사진=오시올라 교도소 홈페이지 제공, 연합뉴스)
