소가 도구를 사용한다?…"다기능 도구 사용 첫 사례 확인"

▲ 입에 문 막대기로 몸을 긁는 소 '베로니카'(Veronika)

오스트리아의 한 유기농 농부가 반려동물로 기르는 암소가 막대 끝에 솔이 달린 데크 브러시를 다양한 신체 부위를 긁는 다기능 도구로 사용하는 사례가 처음으로 확인됐습니다.오스트리아 빈 수의과대학 앨리스 아우어스페르크 박사팀은 20일 과학 저널 커런트 바이올로지(Current Biology)에서 '베로니카'(Veronika)라는 암소가 데크 브러시를 목적에 따라 유연하게 도구로 사용하는 것을 실험으로 확인했다고 밝혔습니다.연구팀은 이 연구 결과는 소에서 도구 사용이 확인된 최초 기록이자, 소라는 종이 다기능 도구를 사용할 수 있음을 보여주는 첫 증거라며 이는 도구 사용 능력을 지닌 동물의 범위를 넓혀주는 것이라고 말했습니다.연구팀은 가축 종의 인지 능력은 그동안 과소 평가돼 왔다며 이는 가축을 이용 대상으로만 보는 역할 인식과 고기 소비와 관련해 동물에 마음이 있다는 것을 부정하는 생각에서 비롯된 것이라고 지적했습니다.이 연구는 유기농 농부이자 제빵사인 비트가르 비겔레씨가 10년 넘게 반려동물로 키워온 스위스 브라운(Swiss Brown) 종 암소 베로니카가 데크 브러시나 막대를 입으로 물고 몸을 긁는 것을 촬영해 연구팀에 보내면서 시작됐습니다.아우어스페르크 박사는 "영상을 보는 순간 이것은 우연이 아니라 인지적 관점에서 거의 생각지도 못했던 종에서 나타난 의미 있는 도구 사용 사례임을 알 수 있었다"고 말했습니다.연구팀은 베로니카의 이 행동이 특정 목적에 맞게 도구를 의도적으로 사용하는 체계적 행동인지 확인하기 위해 일련의 통제된 실험을 했습니다.바닥에 한쪽 끝에 강모 솔이 달려있고 다른 쪽은 매끈한 막대인 데크 브러시를 무작위 방향으로 놓아두고 베로니카가 브러시의 어느 쪽을 선택하는지, 어느 신체 부위를 목표로 하는지, 브러시를 어떻게 조작하는지 등을 관찰했습니다.그 결과 베로니카는 입과 혀로 브러시를 들어 올린 뒤 솔 쪽으로는 등과 같은 넓고 단단한 부위를 긁고, 부드럽고 민감한 하체 부위를 긁을 때는 매끈한 막대 부분을 사용하는 것으로 나타났습니다.또 상체를 긁을 때는 크고 힘 있는 움직임을 보였지만, 하체를 긁을 때는 느리고 조심스러우며 정요하게 통제된 움직임을 보였습니다.논문 제1 저자인 안토니오 J. 오수나 마스카로 박사는 "베로니카는 물체로 몸을 긁는 데 그치지 않고 같은 도구의 서로 다른 부분을 다른 목적을 위해 사용한다"며 "이는 소가 진정으로 유연하게 도구를 사용할 수 있음을 보여준다"고 말했습니다.연구팀은 도구 사용은 물체를 기계적 수단으로 조작해 목표를 달성하는 행동으로 베로니카의 행동은 이런 정의에 부합하고 나아가 유연한 다기능 도구 사용에 해당한다며 지금까지 다기능 도구 사용이 확인된 것은 침팬지와 사람뿐이라고 말했습니다.연구팀은 베로니카의 환경이 이런 행동에 중요 역할을 한 것으로 추정했습니다.베로니카가 반려동물로 개방적이고 복잡한 환경에서 다양한 물체와 상호작용하며 오래 산 덕분에 이런 능력을 갖게 됐을 것이라는 설명입니다.아우어스페르크 박사는 "가축의 지능에 대한 기존 가정은 실제 동물의 인지적 한계라기보다는 관찰의 부족을 반영한 것일 수 있다"며 이 연구 결과는 그동안 소의 인지 능력이 과소 평가돼 왔을 가능성을 시사한다고 말했습니다.(사진=Antonio J. Osuna Mascaro 제공, 연합뉴스)