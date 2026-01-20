뉴스
"나이지리아 교회에 무장강도…163명 납치"

박재현 기자
"나이지리아 교회에 무장강도…163명 납치"
▲ 지난 11월 대규모 납치 사건이 발생한 나이지리아 나이저주 세인트메리스 기숙학교

나이지리아 북부 카두나주의 교회 2곳에서 무장강도단의 공격에 163명이 납치되는 사건이 발생했다고 AFP, 로이터 통신이 19일(현지시간) 보도했습니다.

카두나주 경찰은 정교한 무기로 무장한 괴한들이 전날 오전 이 지역 쿠르민 왈리 마을의 교회 2곳을 공격했다고 밝혔습니다.

경찰은 이 마을이 멀리 떨어져 있고 도로 사정도 좋지 않아 접근하기 어려운 탓에 피랍 인원에 대한 정확한 정보를 즉시 획득하기 어렵다고 설명했습니다.

나이지리아 북부 기독교협회장인 존 하야브 목사는 예배를 보던 신자 172명이 납치됐으며 9명은 탈출해 현재 163명이 붙잡혀 있다고 말했다. 그는 강도들이 교회 입구를 막고 신도들을 덤불로 내몰았다고 설명했습니다.

나이지리아에서는 몸값 요구를 목적으로 한 납치 사건이 자주 발생합니다.

지난해 11월에는 나이지리아 니제르주의 한 가톨릭 학교에서 300명 이상의 학생과 교직원들이 무장 괴한들에게 납치됐다가 수 주 후 풀려났습니다.

납치 사건이 발생했을 때 피랍인 수에 대해 당국은 보수적인 수치를 제시하지만 종교 단체나 지역사회는 더 많은 수를 언급하는 경우가 많습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
