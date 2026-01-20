이탈리아 패션 디자이너 발렌티노 가라바니 별세

▲ 디자이너 발렌티노 가라바니

이탈리아의 유명 패션 디자이너 발렌티노 가라바니가 93세를 일기로 별세했다고 이탈리아 안사 통신이 19일(현지시간) 보도했습니다.발렌티노 가라바니·지안카를로 지암메티 재단은 이날 그의 부고를 전하며 "발렌티노 가라바니는 우리 모두에게 끊임없는 길잡이이자 영감이었고 빛·창의성·비전의 진정한 원천이었다"고 밝혔습니다.그가 사용한 붉은색은 '발렌티노 레드'로 불릴 만큼 그의 디자인을 대표하는 아이콘으로 여겨졌다. 특히 그가 만든 화려한 드레스는 반세기 동안 패션쇼의 단골로 여겨질 만큼 독보적이라는 평가를 받았습니다.1932년 5월 파비아주에서 태어난 발렌티노는 패션에 대한 남다른 열정을 품고 프랑스 파리로 건너가 디자이너 기라로쉬 밑에서 일을 배웠습니다.그의 평생 사업 파트너가 된 지안카를로 지암메티와 1960년 협업을 시작하면서 전성기가 열렸습니다.그는 엘리자베스 테일러, 샤론 스톤 등 세계적인 여배우들과 함께 작업을 하며 명성을 알렸다. 그의 패션은 요르단 라니아 왕비 등 왕실 인사와 퍼스트레이디의 사랑도 받았습니다.2007년 일선에서 물러난 그는 2016년 지암메티와 함께 자선 재단을 설립해 활동해 왔습니다.장례식은 오는 23일 로마의 한 성당에서 치러집니다.(사진=게티이미지코리아)