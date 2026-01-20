뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

강선우 오늘 경찰 포토라인…진술 바뀌나?

손기준 기자
작성 2026.01.20 06:13 조회수
PIP 닫기
<앵커>

강선우 의원이 오늘(20일) 처음으로 경찰 포토라인에 섭니다. 김 시의원이 공천 헌금 1억 원을 강 의원에게 직접 건넸다고 자수서를 낸 상황에서, 돈을 받은 줄도 몰랐었단 원래 주장을 유지할지 주목됩니다.

손기준 기자입니다.

<기자>

지난 2022년 지방선거 공천 헌금 의혹을 수사 중인 경찰이 오늘 오전 강선우 의원을 처음 소환합니다.

당시 민주당 서울시당 공천관리위원이었던 강 의원과 간사였던 김병기 의원의 대화 녹취가 공개된 지 22일 만입니다.

강 의원은 김경 서울시의원으로부터 1억 원을 건네받은 정치자금법 위반 혐의 피의자로, 공천 대가성이 입증될 경우 뇌물 혐의 적용을 받게 될 걸로 보입니다.

강 의원은 지난달 말, '보고를 받고서야 돈을 받은 사실을 알았고, 돌려주라고 지시한 뒤 반환한 걸 확인했다'는 취지로 해명한 뒤 입장을 더 내놓지 않고 있습니다.

강 의원이 돈을 받아 보관한 당사자로 지목한 전 보좌관 남 모 씨와 김 시의원은 모두 세 차례씩 경찰 조사를 받았습니다.

그제 동시에 소환돼 대질 조사 가능성이 제기됐지만, 김 시의원 측이 거부해 무산된 걸로 알려졌습니다.

[김경/서울시의원 : (오늘 대질 조사는 거부하신 거예요?) 사실대로 진술하였습니다.]

남 씨는 당시 돈인 줄 모르고 강 의원 지시로 물건을 차에 실었다고 진술한 걸로 알려졌지만, 김 시의원은 남 씨가 당초 '한 장', 1억 원을 구체적으로 요구했고, 만남 날짜도 강 의원과 상의해 알려주겠다고 말했다고 진술한 걸로 전해졌습니다.

다만, 당시 세 사람이 만났다는 점은 둘 다 인정하고 있어 본인은 사전에 알지 못했다는 강 의원 해명과는 배치되는 상황입니다.

경찰은 지금까지 김 시의원과 남 씨, 두 사람의 만남을 주선한 민주당 서울시당 관계자 등 8명을 소환 조사했다고 밝혔습니다.

경찰은 이들에 대한 조사 결과를 바탕으로 내일 강 의원에게 문제의 1억 원을 직접 받았는지 등을 집중 추궁할 방침입니다.

(영상취재 : 김남성·이상학, 영상편집 : 장현기)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지