우크라 "러, 원전 추가 공격 준비"…IAEA에 통보

박재현 기자
작성 2026.01.20 04:44 조회수
▲ 현지시간 19일 우크라이나 시립병원 근처에 떨어진 드론 파편을 조사하고 있다.

우크라이나가 국제원자력기구(IAEA)에 원자력 발전 시설 피습 위험을 통보했다고 로이터 통신이 19일(현지시간) 보도했습니다.

데니스 슈미할 우크라이나 에너지부 장관은 이날 SNS에 "러시아가 우크라이나의 에너지 시설, 특히 원자력 발전소 관련 시설을 대상으로 추가 공격을 준비하고 있다"고 밝혔습니다.

이는 최근 계속된 러시아의 에너지 시설 집중 타격의 연장선에 있는 것으로 보입니다.

슈미할 장관은 "IAEA가 자포리자 원전 등 러시아가 점령 중인 우크라이나의 원자력발전소에 전문 인력을 파견하기 위해 노력 중"이라고 덧붙였습니다.

볼로디미르 젤렌스키 대통령도 최근 SNS에 러시아의 우크라이나 원자력 발전소 공격 가능성을 언급하며 우려를 표시했습니다.

그는 지난 18일 러시아가 우크라이나의 원자력 발전소 공격을 준비 중이라며 "러시아의 에너지 공급망을 흔들어 키이우를 굴복시키려는 의도"라고 비판했습니다.

러시아는 최근 키이우 등 주요 도심과 물류 거점 시설을 집중 타격하고 있습니다.

전날에도 러시아의 드론 공격으로 오데사 지역의 에너지·가스 시설과 아파트 등이 피해를 봤다. 제2 도시 하르키우의 인프라 시설도 미사일 공격을 받았습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
