멕시코 대통령 "BTS 멕시코시티 콘서트는 역사적"

▲ 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령

멕시코 대통령이 오는 5월로 예정된 그룹 방탄소년단(BTS)의 멕시코시티 콘서트를 "역사적"이라고 표현하며 K팝의 영향력을 강조했습니다.클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 19일(현지시간) 정례 기자회견에서 BTS 관련 언급을 하면서 "(BTS가) 멕시코에서 콘서트를 하게 된 건 정말 다행"이라며 "왜냐하면 이건 멕시코 젊은이들이 오랫동안 요청해 온 사안이기 때문"이라고 말했습니다.BTS는 월드투어 스케줄 중 하나로 5월 7일과 9∼10일에 멕시코시티 GNP 세구로스 스타디움(옛 포로 솔)에서 공연을 펼칩니다.6만여 명의 관중을 수용할 수 있는 GNP 세구로스 스타디움에서는 블랙핑크와 트와이스를 비롯해 핑크 플로이드, 폴 매카트니, 테일러 스위프트, 메탈리카 등이 무대에 선 바 있습니다.셰인바움 대통령은 BTS 콘서트를 "역사적"이라고 설명한 뒤 "콘서트 티켓 예매와 관련한 문제가 있었는데, 이는 소비자보호원장이 설명할 것"이라고 언급했습니다.이반 에스칼란테 멕시코 연방소비자원(Profeco) 원장은 티켓 사전 판매 공식 시작 전이지만 공연장 좌석 배정을 놓고 BTS 팬들로부터 지난 며칠 동안 4천여 건의 민원을 접수했다고 전했습니다.실제 멕시코 주요 소셜미디어에는 티켓 가격과 수수료, 공연장 구역 배치도 등에 대해 명확성을 담보해야 한다는 글들이 쉽게 발견됩니다.에스칼란테 원장은 "민원인들은 티켓 가격을 제때 공개하고, 좌석 배치도를 게시하며, 요금과 티켓 판매 조건을 완전히 명시하도록 검토해 줄 것을 연방소비자원에 요청했다"라며 "여기에 더해 우리는 구매자 개인정보 보호를 위한 지속적인 감시도 강화할 것"이라고 말했습니다.그는 티켓 판매 대행사 측에 모든 정보를 투명하게 공개할 것을 요구하는 내용의 문서를 발송할 예정이라면서, 공식 팬클럽(ARMY·아미)을 대상으로 한 사전 예매 수량을 비롯해 티켓 판매 과정별로 할당될 비율을 고지하도록 할 계획이라고 덧붙였습니다.앞서 한국에서도 부산시가 6월 12∼13일로 예정된 BTS 부산 공연을 앞두고 불거진 지역 숙박업소의 '바가지 요금'에 대해 강력 대응을 천명했습니다.이재명 대통령이 엑스(X·옛 트위터)에 '부산 숙박업소 가격 최대 10배 폭증'이라는 취지의 기사를 공유하며 직접 문제 제기를 하기도 했다.(사진=AP, 연합뉴스)