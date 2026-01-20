인기 이 정도였나…한국 사장님들 살리고 일본까지

요즘같은 불황에 모처럼 자영업자들을 웃음 짓게 만드는 효자 아이템이죠.



두바이 쫀득 쿠키의 열풍이 우리나라를 넘어 일본까지 상륙했다고 합니다.



최근 일본의 번화가인 도쿄 신주쿠를 중심으로 두바이 쫀득 쿠키, 이른바 두쫀쿠를 판매하는 카페들이 잇따라 온라인 홍보글을 올리고 있습니다.



우리나라에서도 없어서 못 팔 정도로 인기가 뜨거운 디저트인 만큼 한국 대유행, 한국 디저트 등의 문구로 두쫀쿠를 소개하고 있다는데요.



카페 뿐 아니라 이달 초부터 마트나 편의점 등 판매 상점들이 늘어나는 모습인데, 특히 국내 아이돌들의 두쫀쿠 먹방 영상을 본 일본 케이팝 팬들 사이에서 큰 화제라고 하네요.



직접 재료를 사다 만든 후기 영상까지 올라오고 있는데요.



반짝 유행 대신 역수출되는 k-디저트로 장기 집권에 성공하길 기대해봅니다.



