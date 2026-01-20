뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"'비계 논란' 끝" 삼겹살 부위 세분화…"걱정" 우려도

SBS 뉴스
작성 2026.01.20 08:03 조회수
PIP 닫기
끝으로 한국인이 사랑하는 음식 삼겹살이 앞으로 부위별로 나뉘어 판매될 수 있다는 소식인데 우려도 나오죠? 

농림축산식품부가 지방의 집중도에 따라서 삼겹살을 세분화해서 유통하겠다는 방안을 밝혔는데요.

지방이 적당한 부위는 앞삼겹, 지방이 많은 부위는 돈차돌, 저지방 부위는 뒷삼겹으로 나누는 방식입니다.

이른바 떡지방이 집중된 부위를 돈차돌이라는 별도 상품으로 구분해 지방 함량을 둘러싼 논란을 줄이고 소비자가 직접 선택하도록 하겠다는 취지인데요.

삼겹살 등급 기준도 조정됩니다.

원 플러스 등급의 지방 비율 허용 범위를 기존의 22에서 42%에서 25에서 40%로 좁혀 과도한 지방 발생을 줄이겠다는 계획입니다.

정부는 연내 식품의약품안전처 표시 기준 개정을 목표로 하고 있지만 이 같은 명칭 사용은 의무가 아닌 선택 사항입니다.

다만 유통 육가공 업계는 우려를 나타내고 있는데요.

부위별 분리 과정에서 인력과 설비, 포장 비용이 늘고 수요가 적은 부위의 손실이 인기 부위 가격 인상으로 이어질 수 있다는 것입니다.

또 단순한 명칭 분리만으로 소비 행태 변화를 이끌기 어렵고 자칫 비계 많은 삼겹살을 합법화한 것 아니냐는 새로운 논란으로 번질 가능성이 있어서 보완책 없이는 정책 효과가 반감될 수 있다는 지적이 나오고 있습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지