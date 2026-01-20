뒤에서 나타나 '덥석'…"피해자 속출" 포착된 범행

이번에는 경기 수원의 한 카페에서 여성들을 강제 추행한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다는데 피해자들이 많다고요?



최근에 온라인 커뮤니티나 SNS를 통해서 확산된 동영상을 보면 범행 장면이 고스란히 포착돼 있는데요.



이 영상에는 한 젊은 남성이 여성에게 다가와 갑자기 신체를 만지고 껴안는 모습이 고스란히 담겨 있습니다.



앉아 있던 여성은 깜짝 놀라는 모습인데요.



이 남성, 여성과는 일면식도 없는 사람이었습니다.



30대 남성 A 씨는 지난 16일 저녁 수원의 한 카페에서 이렇게 모르는 여성들에게 접근해 손을 잡거나 어깨를 만지는 등 강제추행을 저질렀습니다.



피해자는 모두 7명으로 파악됐는데요.



그런데 A 씨는 이 범행 하루 전에도 같은 장소에서 여러 여성을 추행해 이미 경찰 조사까지 받은 것으로 드러났습니다.



영상을 촬영한 시민은 증거를 남기기 위해 먼저 촬영했고 경찰이 올 때까지 남성을 붙잡고 있었다며 전날에도 같은 범행으로 연행됐다가 다음 날 다시 나왔다는 말을 듣고 충격을 받았다고 전했습니다.



경찰은 처음 체포할 당시 도주 우려가 크지 않다고 판단해 불구속 수사를 진행한 것으로 전해졌지만 재범 사실이 확인되면서 법원은 구속영장을 발부했습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)