3대3 농구 아시아컵 남자 국가대표 4인 확정

▲ 대한민국농구협회

대한민국농구협회는 2026 국제농구연맹(FIBA) 3대3 아시아컵에 나설 남자농구 국가대표 최종 엔트리 4명을 확정했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.지난 14일 열린 제7차 경기력향상위원회에서는 이주영, 김승우(이상 연세대), 구민교(성균관대), 이동근(고려대)이 최종 선발됐습니다.이번 대표팀 선발은 지난해 9월 발표한 3대3 농구 국가대표 선발 계획에 따라 진행됐습니다.협회는 2024-2025 올팍투어 참가 선수 중 16인을 대상으로 트라이아웃을 실시했고, 이후 제6차 3대3 경기력향상위원회를 통해 8인의 강화훈련 대상 선수를 선발해 집중 훈련 과정을 거쳤습니다.배길태 3대3 남자농구 국가대표팀 감독은 이번 대표팀 선발 기준으로 '멘털과 스피드를 겸비하고 내외곽 플레이가 모두 가능한 올라운드 선수'를 제시했으며, 선수 개개인의 역할과 조합을 종합적으로 고려해 최종 명단을 구성했습니다.배길태 감독이 이끄는 3대3 남자농구 국가대표팀은 다음 달 27일 소집합니다.2026 FIBA 3대3 아시아컵은 4월 1일부터 5일까지 싱가포르에서 열립니다.(사진=대한민국농구협회 제공, 연합뉴스)