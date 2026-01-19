유럽파 황인범·정우영 함께 날았다!

<앵커>



지난해 잇따른 부상과 재활로 힘겨운 시간을 보낸 황인범 선수가 소속팀 페예노르트에서 화끈한 시즌 1호 골을 터뜨려 부활을 알렸습니다. 독일에서 뛰는 정우영 선수는 3호 골을 뽑았습니다.



이정찬 기자입니다.



황인범은 페예노르트가 2대 0으로 끌려가던 후반 19분, 벼락같은 중거리 포를 터뜨렸습니다.



20m 넘는 거리에서 날린 강력한 오른발 슛이 골문 구석으로 휘어들어가며, 이번 시즌 14경기 만에 첫 골을 신고했습니다.



황인범의 부활포로 추격을 시작한 페예노르트는, 판 페르시 감독의 아들 샤킬이 환상적인 오버헤드킥 골을 포함해 두 골을 뽑아 후반 43분 승부를 원점으로 돌렸지만, 후반 추가 시간 마지막 고비를 넘기지 못하고 극장 골을 얻어맞아 스파르타 로테르담에 4대 3으로 졌습니다.



우니온 베를린의 정우영은 시즌 3호 골로 팀을 패배 위기에서 구했습니다.



정우영은 전 소속팀 슈투트가르트와 경기에서 1대 0으로 뒤진 후반 38분, 교체 투입 8분 만에 시속 100km가 넘는 왼발 강슛을 터뜨려 1대 1 무승부를 이끌었습니다.



지난 10일, 마인츠전에서 머리로 골을 뽑아낸 데 이어 새해 득점 감각을 살려나갔습니다.



(영상편집 : 박기덕, 디자인 : 한송연)