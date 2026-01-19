뉴스
"비위 확인돼"…역사 왜곡 논란 독립기념관장 해임 수순

김수영 기자
<앵커>

왜곡된 역사 인식 논란으로 사퇴 요구를 받아온 김형석 독립기념관장에 대한 해임건의안이 의결됐습니다. 국가보훈부 감사에서 비위 행위 14건이 확인된 게 근거가 됐는데, 김 관장은 해임 목적의 감사였다고 반발했습니다.

김수영 기자입니다.

<기자>

독립기념관 이사회는 오늘(19일) 오후 긴급회의에서 김형석 관장에 대한 해임건의안을 의결했습니다.

참석한 이사 12명 가운데 10명이 찬성했습니다.

[김용만/독립기념관 이사 (민주당 의원) : 지난번에 우리 국회에서 해임 요청을 했었을 때 안건 9가지와 그 외에 역사 인식 등을 기준으로 판단됐는데 가결된 겁니다.]

광복회와 민주당 등은 2024년 8월 취임한 김 관장에 대해서 1948년 건국절 주장과 같은 뉴라이트의 역사 인식을 갖고 있다며 비판해 왔습니다.

특히 지난해 광복절 경축식에서 김 관장이 했던 이 발언은 논란을 더 키웠습니다.

[김형석/독립기념관장 (지난해 8월) : 우리나라의 광복을 세계사적인 관점에서 보면 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물입니다.]

국가보훈부는 지난해 9월부터 김 관장에 대한 감사를 벌였는데, 공휴일에 업무추진비를 사용하고 독립기념관 시설에서 무상으로 종교의식을 열도록 한 점 등 14개 비위를 확인했다고 밝혔습니다.

김 관장은 해임건의안 의결의 근거가 된 보훈부 감사는 해임을 목적으로 부당하게 진행됐다고 주장했습니다.

[김형석/독립기념관장 : 법령이나 정관을 중대하게 위반한 경우에만 해임할 수 있음에도 불구하고 감사 결과 처분 요구서에는 독립기념관장의 중대 과실을 지적하지 못하고 있습니다.]

최종 해임까진 보훈부 장관이 해임건의안을 제청하고, 대통령이 재가하는 절차가 남아 있습니다.

권오을 보훈부 장관은 제청을 굳이 늦출 일이 없다며 금명간 할 거라고 밝혔습니다.

(영상취재 : 김일원 TJB, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 최진회)
