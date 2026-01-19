그대로 낭떠러지 추락…"내 가족 제발 찾아주세요" 절규

<앵커>



스페인에서 시속 200km로 달리던 고속열차가 갑자기 탈선하면서 마주 오던 열차와 충돌했습니다. 이 사고로 최소 39명이 숨졌고, 150명 넘게 다쳤습니다.



조제행 기자가 보도합니다.



<기자>



낭떠러지 아래 추락한 열차가 처참하게 부서져 있습니다.



구조대원들이 서둘러 부상자를 이송합니다.



현지 시간 18일 저녁 7시 45분, 스페인 남부 코르도바주 아다무스 인근에서 시속 200km로 달리던 고속열차 2대가 충돌했습니다.



300명 넘게 타고 있던 마드리드행 열차의 맨 뒤 3칸이 갑자기 선로를 벗어나면서 마주 오던 우엘바행 열차 선두와 부딪혔습니다.



우엘바행 열차에는 승객 180여 명이 타고 있었는데, 이 중 53명이 타고 있던 열차 2칸이 5~6m 낭떠러지 아래로 굴러떨어졌습니다.



[열차 승객 (현지 언론 인터뷰) : 우리가 자리에 앉아 있는데 기차가 흔들리기 시작했어요. 저는 앞좌석을 꽉 잡았고.]



우엘바행 열차 기관사 포함 최소 39명이 사망했고, 부상자만 150명이 넘습니다.



이 중 중상자도 수십 명에 달합니다.



특히 추락한 열차는 차체 훼손이 심해 내부 생존자 수색과 구출에 어려움을 겪었습니다.



[아다무스 주민 (현지 언론 인터뷰) : 소방관, 구급차, 온 마을이 지금 총동원됐어요. 모두 가요.]



현재까지 한국인 피해자가 있는지는 확인되지 않고 있습니다.



임시 대피소가 마련된 아다무스에는 가족의 생사를 확인하려는 사람들로 밤새 붐볐습니다.



스페인 당국은 직선 선로에서 열차가 탈선한 건 이례적이라면서 왜 이런 사고가 났는지, 조사 중이라고 밝혔습니다.



[오스카 푸엔테/스페인 교통장관 : 비교적 새 열차이며 사실상 거의 새것이나 다름없습니다. 연식도 4년이 채 되지 않은 열차로 알고 있습니다. 선로도 역시 완전히 개보수된 선로입니다.]



이 사고로 마드리드와 안달루시아를 잇는 남북 간 철도 운행이 전면 중단되면서 극심한 혼란을 겪었습니다.



