[날씨] 전국 대부분 한파 특보…올 겨울 '최강 한파' 온다

SBS 뉴스
작성 2026.01.19 20:20
<앵커>

오늘(19일) 밤부터 영하 10도 안팎의 매서운 추위가 몰려옵니다. 오늘은 시작에 불과하고, 이번 주 내내 춥다고 하는데요. 퇴근길 날씨는 어떤지 서울 신촌에 나가 있는 기상캐스터 연결합니다.

남유진 캐스터, 상당히 추워 보이는데, 날씨 어떻습니까?

<남유진 기상캐스터>

네, 오늘 집에서 나올 때 옷 한 겹 더 껴입고 나올걸, 후회하신 분들 많으실 겁니다.

정말 오늘 다들 체감하셨겠지만, 이번 한파, 정말 바람부터 다릅니다.

지금도 보시는 것처럼 칼바람이 정말 매섭게 불고 있는데요.

퇴근길 시민들도 옷을 단단히, 옷깃을 여민 채 퇴근길 발걸음을 재촉하고 있는 모습 볼 수가 있습니다.

하지만 오늘 추위는 맛보기에 불과합니다.

현재 전국 대부분 지역에 한파특보가 발효됐습니다.

경기 북부와 강원 내륙은 한파경보가 내려졌는데, 경보 지역은 내일 아침 영하 15도 이하, 주의보 지역은 영하 10도 밑으로 뚝 떨어집니다.

자세한 지역별 기온 살펴보면 내일 아침 서울이 영하 13도, 춘천 영하 14도, 남부지방도 대구 영하 7도 예상되고요.

찬 바람에 체감온도는 실제 기온보다 5도 정도 더 낮아져 서울은 영하 20도 안팎을 기록하겠습니다.

낮에도 중부지방을 중심으로 영하권에 그치겠습니다.

서울이 영하 3도, 춘천 영하 1도입니다.

내일 아침 든든히 중무장하고 나오셔야겠습니다.

(현장진행 : 박영일)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
