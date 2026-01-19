"1억 대화" 공개 22일 만에…강선우 20일 경찰 첫 소환

<앵커>



1억 원 공천 헌금 의혹의 당사자인 강선우 의원이 내일(20일) 처음으로 경찰에 불려 나옵니다. 강 의원 소환을 앞두고 어제는, 김경 서울시의원과 전달책으로 지목된 강선우 의원의 전 보좌관이 동시에 소환됐는데, 대질 조사는 이뤄지지 않았습니다.



지난 2022년 지방선거 공천 헌금 의혹을 수사 중인 경찰이 내일 오전 강선우 의원을 처음 소환합니다.



당시 민주당 서울시당 공천관리위원이었던 강 의원과 간사였던 김병기 의원의 대화 녹취가 공개된 지 22일 만입니다.



강 의원은 김경 서울시의원으로부터 1억 원을 건네받은 정치자금법 위반 혐의 피의자로, 공천 대가성이 입증될 경우 뇌물 혐의 적용을 받게 될 걸로 보입니다.



강 의원은 지난달 말, '보고를 받고서야 돈을 받은 사실을 알았고, 돌려주라고 지시한 뒤 반환한 걸 확인했다'는 취지로 해명한 뒤 입장을 더 내놓지 않고 있습니다.



강 의원이 돈을 받아 보관한 당사자로 지목한 전 보좌관 남 모 씨와 김 시의원은 모두 세 차례씩 경찰 조사를 받았습니다.



어제 동시에 소환돼 대질 조사 가능성이 제기됐지만, 김 시의원 측이 거부해 무산된 걸로 알려졌습니다.



[김경/서울시의원 : (오늘 대질 조사는 거부하신 거예요?) 사실대로 진술하였습니다.]



남 씨는 당시 돈인 줄 모르고 강 의원 지시로 물건을 차에 실었다고 진술한 걸로 알려졌지만, 김 시의원은 남 씨가 당초 '한 장', 1억 원을 구체적으로 요구했고, 만남 날짜도 강 의원과 상의해 알려주겠다고 말했다고 진술한 걸로 전해졌습니다.



다만, 당시 세 사람이 만났다는 점은 둘 다 인정하고 있어 본인은 사전에 알지 못했다는 강 의원 해명과는 배치되는 상황입니다.



경찰은 지금까지 김 시의원과 남 씨, 두 사람의 만남을 주선한 민주당 서울시당 관계자 등 8명을 소환 조사했다고 밝혔습니다.



경찰은 이들에 대한 조사 결과를 바탕으로 내일 강 의원에게 문제의 1억 원을 직접 받았는지 등을 집중 추궁할 방침입니다.



