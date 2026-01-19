부인 업추비 의혹 재수사…'차남 편입' 기업 대표도 소환

<앵커>



김병기 의원의 부인이 구의회 업무추진비를 사적으로 사용했단 의혹에 대해, 경찰이 사건을 무혐의로 종결한 지 1년 반 만에 재수사에 착수했습니다. 차남의 숭실대 편입 특혜 의혹에 연루된 기업 대표도 최근 경찰에 소환됐습니다.



이 내용은 배성재 기자가 취재했습니다.



<기자>



경찰이 오늘(19일) 서울 동작구의회 전 부의장 조 모 씨의 사무실과 주거지 등에 대한 압수수색에 나섰습니다.



김병기 의원과 가족을 둘러싼 13가지 의혹 가운데, 부인의 구의회 업무추진비 유용 의혹에 대한 재수사에 들어간 겁니다.



조 전 부의장은 지난 2022년 7월부터 9월 사이 김 의원 부인 이 모 씨에게 부의장 법인카드를 건네 식당 등에서 사적으로 쓸 수 있도록 한 혐의를 받고 있습니다.



[김병기 배우자 업추비 유용 제보자 (지난 2023년 12월) : 하루 30분 단위로 이렇게 쭉 썼는데, 이거 그거예요. 선결제한 거. 조○○가 여의도를 이렇게 매일 갈 리가 없잖아.]



관련 의혹은 재작년 국민권익위원회 의뢰로 수사가 시작됐지만, 경찰은 넉 달 만에 무혐의로 사건을 종결했습니다.



이 과정에서 김 의원이 전 보좌진을 동원하거나, 고위직 경찰 출신 국회의원을 통해 수사를 무마하려 했다는 의혹도 제기됐습니다.



조 전 부의장의 경찰 진술 조서를 김 의원이 받아봤다는 의혹까지 제기되면서, 최근 당시 수사 팀장이 피의자 신분으로 경찰에 소환되기도 했습니다.



경찰은 또, 김 의원 차남의 숭실대 계약학과 편입 특혜 의혹에 연루된 중소기업 대표 A 씨를 지난주 소환했는데, 조사 과정에서 A 씨는 뇌물과 직권남용 등 혐의를 받는 피의자 신분으로 전환됐습니다.



김 의원이 해당 업체의 편의를 봐주는 대가로 A 씨가 김 의원 차남을 고용해 월급과 대학 등록금 일부를 제공했다고 보고 있는 겁니다.



김 의원과 가족 관련 수사들이 본격화하면서 경찰은 지난주 수사 인력을 10명 가까이 보강했습니다.



