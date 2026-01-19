'주토피아 2', '인사이드 아웃 2'넘었다…할리우드 역대 애니 흥행 1위

영화 '주토피아 2'가 글로벌 누적 흥행 수익 17억 달러를 돌파하며 할리우드 애니메이션 중 역대 최고 흥행작에 등극했다.



북미 박스오피스 모조에 따르면 '주토피아 2'는 글로벌 흥행 수익 17억 달러(한화 약 2조 3,460억 원)를 돌파하며 '인사이드 아웃 2'(16억 9,000만 달러)를 넘고 역대 할리우드 애니메이션 영화 중 최고 흥행작이 됐다. 이와 함께 전 세계 영화 흥행 순위 TOP 9에 오르며 팬들의 뜨거운 사랑을 다시 한번 입증했다.



디즈니 엔터테인먼트 공동 회장 앨런 버그만은 이번 성과에 대해 "이번 기록은 무엇보다 전 세계 팬들의 뜨거운 사랑 덕분이다. 재러드 부시, 바이론 하워드 감독을 비롯해 월트디즈니 애니메이션 스튜디오의 모든 제작진은 전 세계 관객과 깊이 연결되는 작품을 만들어낸 것을 매우 자랑스럽게 생각한다. '주토피아 2'는 진정으로 특별한 성취이며, 이 여정을 함께해 준 모든 분들께 감사드린다"고 소감을 전했다.



또한 '인사이드 아웃 2'의 주요 캐릭터인 '슬픔이', '기쁨이', '불안이'가 '주토피아 2'의 새로운 기록 달성을 축하하며 '주디', '닉', '게리'와 함께한 스페셜 이미지도 공개돼 더욱 훈훈함을 더하고 있다.



'주토피아 2'는 다시 돌아온 '주토피아' 최고의 콤비 '주디'와 '닉'이 도시를 뒤흔든 정체불명의 뱀 '게리'를 쫓아, 새로운 세계로 뛰어들며 위험천만한 사건을 수사하는 짜릿한 추적 어드벤처. 지난해 11월 26일 국내에 개봉해 현재까지 844만 명의 관객을 모았다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)