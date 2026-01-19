'대한' 화요일, 강풍에 서울 체감 -18도…주말까지 '강추위'

▲ 출근길 강추위

20일 절기 대한(大寒)을 맞아 강추위가 닥치겠습니다.오늘(19일) 밤부터 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 매우 추워지겠습니다.기온이 급락할 것으로 예상되며 동해안과 전남·경남·제주를 제외한 전국 대부분 지역에 한파특보가 내려졌습니다.특히 경기 북동부와 강원영서 대부분엔 '한파경보'가 발령됐습니다.한파경보는 '아침 최저기온이 -15도 이하인 상황이 이틀 이상 지속할 것으로 예상될 때' 등에 내려집니다.20일 아침 중부지방은 기온이 -10도 이하(경기북부내륙과 강원내륙·산지는 -15도 안팎), 남부지방은 -10∼-5도에 그치겠습니다.오늘 아침과 비교하면 기온이 10도(경기동부와 강원내륙·산지는 15도) 내외 낮아지는 것입니다.전국 아침 최저기온은 -17도에서 -2도 사이에 분포하겠습니다.낮 최고기온도 -4∼7도에 머물겠습니다.중부지방과 호남의 경우 낮에도 영하권을 벗어나지 못하겠습니다.주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -13도와 -3도, 인천 -14도와 -4도, 대전 -11도와 0도, 광주 -6도와 2도, 대구 -7도와 4도, 울산 -5도와 5도, 부산 -2도와 7도입니다.강풍이 불면서 추위를 배가시키겠습니다.아침 최저기온이 -13도로 예보된 서울의 경우 체감온도는 -18도까지 떨어지겠습니다.강풍특보가 발효된 충남서해안과 전북서해안은 20일 오전까지, 전남해안은 20일 밤까지, 제주(남부해안 제외)는 당분간 순간풍속 시속 70㎞(20㎧) 이상의 강풍이 이어지겠습니다.오늘 밤부터는 경상해안도 바람이 거세지면서 강풍특보가 내려질 수 있겠습니다.나머지 지역들도 20일까지 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 예상됩니다.이번 한파는 오래갈 것으로 예상됩니다.서울의 경우 일요일인 25일까지 최저기온이 -10도 이하일 것으로 전망됩니다.전국적으로 21일 아침 최저기온은 -17∼-4도, 낮 최고기온은 -7∼3도이겠으며 22일은 아침 최저기온이 한층 더 떨어져 -19∼-5도이고 낮 최고기온이 -7∼3도겠습니다.강추위가 지속되며 피해가 발생할 수 있으니 대비해야 합니다.백두대간 동쪽 영남권을 중심으로는 대기가 건조한 상태가 지속되는 가운데 바람이 세게 불면서 큰불이 나기 쉽겠으니 이에도 주의할 필요가 있겠습니다.부산과 울산, 대구·경북 동해안에는 현재 건조주의보가 내려진 상태입니다.동해안에 20일부터 너울이 유입되면서 물결이 방파제나 갯바위를 넘어 들이치기도 하겠습니다.서해중부앞바다에 20일 오전, 서해중부먼바다에 20일 오후, 서해남부앞바다에 20일 밤, 서해남부먼바다·남해서부서쪽먼바다·제주해상에 당분간 바람이 시속 30∼65㎞(9∼18㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ(서해먼바다와 제주남쪽먼바다 최고 5.0ｍ 이상)로 높게 일겠습니다.또 남해서부동쪽먼바다와 남해서부앞바다에 오늘 오후, 동해중부먼바다에 오늘 밤, 나머지 동해상과 남해동부먼바다에 20일 새벽부터 차차 바람이 시속 30∼65㎞(9∼18㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.5ｍ(동해먼바다는 최고 5.0ｍ)로 높게 치기 시작하겠습니다.(사진=연합뉴스)