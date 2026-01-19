중국 인구 몇 명?…4년 연속 감소해 14억 489만 명

지난해 중국의 출생아 수가 4년째 감소해 700만 명대로 내려앉으며 1949년 신중국 수립 이후 최소치를 찍었습니다.



이에 따라 총인구도 4년 연속 감소했습니다.



중국 국가통계국은 지난해 홍콩·마카오와 타이완, 해외 화교 등을 제외한 자국의 연간 출생아 수가 792만 명, 인구 1천 명당 태어난 아이의 수를 나타내는 조출생률은 5.63명이라고 밝혔습니다.



지난해 연간 출생아 수는 2024년(954만 명)보다 약 17%(162만 명) 감소하며 신중국이 수립된 1949년 이후 처음으로 700만 명대로 내려갔습니다.



1950년대 2천만 명 안팎이던 중국의 연간 출생아 수는 대약진운동이 끝난 뒤 1960년대에는 2천500만∼2천900만 수준으로 급증했다가 '한 자녀 정책'이 시행된 1970년대 들어 줄어들기 시작했습니다.



1990년대 말 2천만 명 이하로 감소하고 2000년대에는 1천500만∼1천600만 명 선을 유지하다 한 자녀 정책이 폐기된 2016년과 이듬해인 2017년 1천700만 명대로 반짝 증가했습니다.



하지만 이후 가파른 감소세로 돌아서 2022년(956만 명) 1천만 명 선이 깨졌습니다.



이후 연간 출생아 수는 900만 명대를 유지했고 2024년에는 용띠해 효과로 소폭 증가하기도 했지만, 지난해에는 800만 명에도 못 미친 것입니다.



지난해 사망자 수는 1천131만 명으로 2024년(1천93만 명)과 비슷한 수준이었습니다.



이에 따라 지난해 중국 총인구는 14억 489만 명으로 전년 대비 339만 명 줄었습니다.



중국 인구는 2023년 1월 발표한 2022년 통계에서 61년 만에 처음으로 감소를 기록한 뒤 4년 연속 감소했습니다.



2026년은 한 자녀 정책이 공식 폐기된 지 10년이 되는 해입니다.



중국은 그동안 중앙과 지역 정부 차원에서 다양한 출산·결혼 지원책을 내놓고 있지만 경제 둔화와 높은 청년 실업률 속에 청년층이 결혼과 출산을 기피하는 근본적 상황은 바뀌지 않고 있습니다.



미국 매디슨 위스콘신대의 중국 인구통계 전문가 이푸셴은 영국 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 "중국의 출생률 감소는 거대한 바위가 언덕을 굴러 내려가는 것처럼 불가피한 일이다. 중국의 한 자녀 정책이 이 과정을 가속해 (바위를) 다시 언덕 위로 옮기기는 매우 어려울 것"이라고 말했습니다.



고령화 추세도 계속됐습니다.



연령별로 보면 16∼59세의 노동연령인구가 8억 5천136만 명으로 전체 인구의 60.6%를 차지했습니다.



이 수치는 2022년 62.0%, 2023년 61.3%, 2024년 60.9%를 기록한 데 이어 지난해에도 감소세를 이어갔습니다.



60세 이상 인구는 3억 2천338만 명으로 전체 인구의 23.0%를 차지했고, 65세 이상은 2억 2천365만 명으로 15.9%에 달했습니다.



이는 2024년 22.0%, 15.6%보다 각각 1.0%포인트, 0.3%포인트 상승한 것입니다.



성별 인구는 남성이 7억 1천685만 명, 여성은 6억 8천804만 명으로 집계됐습니다.



