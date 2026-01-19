뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경기도분쟁조정위, 화성·오산 택시 면허 배분율 75대 25로 결정

최호원 기자
작성 2026.01.19 17:22 조회수
경기도분쟁조정위, 화성·오산 택시 면허 배분율 75대 25로 결정
▲ 자료사진

경기 오산시와 화성시가 갈등을 빚어온 택시운송사업면허 배분 비율이 화성시 75%, 오산시 25%로 결정됐습니다.

19일 두 지자체에 따르면 경기도 분쟁조정위원회는 지난 16일 회의를 열고 이같이 결정했습니다.

택시 증차분 면허 배분을 놓고 화성시는 그동안 화성시 90%, 오산시 10% 비율로 배분해야 한다고 주장해 왔습니다.

이런 배분율 요구의 배경으로 화성시의 인구 대비 택시 1대당 인원이 752명인데 비해 오산시는 340명인 점, 동탄역·병점역·향남 등 주요 교통 거점과 외곽 농어촌 및 산업단지 등의 택시 수급난 등을 들었습니다.

반면, 오산시는 각 지자체의 인구나 면적만을 기준으로 택시 증차분을 배분해서는 안 되며, 법인택시 노조들이 제4차 택시총량제 시행 당시 합의한 종전 75%(화성시) 대 25%(오산시)로 배분해야 한다고 맞섰습니다.

두 지자체 사이에 이견이 좁혀지지 않자 화성시는 지난해 9월 도 분쟁조정위원회에 조정을 신청했습니다.

앞서 경기도는 국토교통부 택시총량 산정 방식에 맞춰 산출한 제5차 택시총량제에 따라 오산·화성 택시통합구역에 92대의 택시 증차를 결정한 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
최호원 기자 사진
최호원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지