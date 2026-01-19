경기도분쟁조정위, 화성·오산 택시 면허 배분율 75대 25로 결정

▲ 자료사진

경기 오산시와 화성시가 갈등을 빚어온 택시운송사업면허 배분 비율이 화성시 75%, 오산시 25%로 결정됐습니다.19일 두 지자체에 따르면 경기도 분쟁조정위원회는 지난 16일 회의를 열고 이같이 결정했습니다.택시 증차분 면허 배분을 놓고 화성시는 그동안 화성시 90%, 오산시 10% 비율로 배분해야 한다고 주장해 왔습니다.이런 배분율 요구의 배경으로 화성시의 인구 대비 택시 1대당 인원이 752명인데 비해 오산시는 340명인 점, 동탄역·병점역·향남 등 주요 교통 거점과 외곽 농어촌 및 산업단지 등의 택시 수급난 등을 들었습니다.반면, 오산시는 각 지자체의 인구나 면적만을 기준으로 택시 증차분을 배분해서는 안 되며, 법인택시 노조들이 제4차 택시총량제 시행 당시 합의한 종전 75%(화성시) 대 25%(오산시)로 배분해야 한다고 맞섰습니다.두 지자체 사이에 이견이 좁혀지지 않자 화성시는 지난해 9월 도 분쟁조정위원회에 조정을 신청했습니다.앞서 경기도는 국토교통부 택시총량 산정 방식에 맞춰 산출한 제5차 택시총량제에 따라 오산·화성 택시통합구역에 92대의 택시 증차를 결정한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)