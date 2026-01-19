춘천 '태권 도시' 본격화…강원대에 '태권도학과' 논의도

<앵커>



춘천시가 세계태권도연맹 본부 유치를 시작으로, 태권도 종주 도시 조성에 속도를 내고 있습니다. 전용 경기장 건립과 태권도 문화 콘텐츠 개발 등 태권도 산업 인프라 구축을 위한 청사진을 내놨습니다.



박명원 기자의 보도입니다.



<기자>



춘천시 송암동.



오는 2028년까지 이곳에 세계태권도연맹, WT 본부가 들어섭니다.



태권도 종주 도시가 되는 첫걸음입니다.



춘천시는 WT 본부 건립과 함께, 태권도 산업 인프라 구축에도 속도를 내고 있습니다.



WT 본부 인근에 세계태권도선수권대회 등 대규모 국제 대회 개최를 위한 전용 경기장 건립을 추진합니다.



사업비만 650억 원 규모입니다.



세계적 수준의 경기 시설을 토대로 이곳을 태권도 전지 훈련장으로 만든단 구상입니다.



태권도 문화 콘텐츠도 강화합니다.



태권도진흥재단과도 태권도 문화유산의 현대적 계승과 국제 홍보, 'K-태권도 투어리즘' 세계화 등을 위해 손을 잡았습니다.



[육동한/춘천시장 : 춘천의 레저, 관광 자원과 태권도진흥재단의 전문 인프라, 글로벌 네트워크가 더해지면 시너지는 더욱 커질 것입니다. 춘천시는 태권도가 스포츠를 넘어 문화와 교육, 미래 산업으로 성장할 수 있도록….]



지역 대학과는 태권도 국제전문경영자 과정과 태권도학과 신설을 논의 중이고, 최근에는 장애인태권도 실업팀을 창단해 선수층 외연도 확장하고 있습니다.



국내외 태권도 단체도 WT 본부를 품에 안은 춘천시의 태권 종주 도시 도약에 힘을 보태기로 했습니다.



[김중헌/태권진흥재단 이사장 : (양 기관이) 많은 부분에서 외국인 유치, 태권도 콘텐츠 개발 등 많은 사람들이 태권도를 편하게 접할 수 있는 기회 제공, 생활 태권도로서의 많은 행사를 (개최하겠습니다.)]



한편 춘천시는 오는 7월 강원춘천세계태권도문화축제, 9월엔 세계태권도품새선수권대회 등 대규모 국제 대회를 잇따라 유치하는 등 대회 성공 개최를 발판으로 태권도 중심 도시 도약에 나섭니다.



(영상취재 : 서진형 G1방송)



G1 박명원