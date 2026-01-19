[자막뉴스] 김포 좌표 찍고 "자폭" 협박…"꼴 보기 싫어" '바퀴벌레' 비하까지

재작년 말 대한항공이 아시아나 항공을 인수하고 합병 절차가 진행 중인 가운데 두 회사의 합병에 불만을 품은 항공기 기장이라고 주장하는 인물이 온라인상에 '자폭' 협박 글을 올려 경찰이 수사에 나섰습니다.



오늘(19일) 오전 온라인 커뮤니티에 대한항공과 아시아나항공 합병에 불만을 품은 아시아나항공 직원 추정 인물이 김포공항 좌표를 찍고 자살비행을 하겠다는 글을 올렸다는 신고가 경찰에 접수됐습니다.



실제로 직장인 익명 커뮤니티 블라인드엔 "대한항공 하는 꼬락서니를 보고 자폭하겠다"며 김포국제공항의 경도와 위도 좌표를 올린 댓글이 포착됐습니다.



김포공항경찰대 관계자는 댓글을 쓴 사람이 실제 항공사 직원인지 등을 수사하고 있다고 밝혔습니다.



대한항공과 아시아나항공은 내년 통합 항공사 출범을 앞두고 운영 기준을 단계적으로 통일하고 있습니다.



그러나 최근 두 항공사 직원들이 인천국제공항 제2여객터미널에서 함께 근무를 시작한 첫날부터 서로 신경전을 벌이는 모습이 블라인드 등을 통해 노출돼 논란이 일었습니다.



대한항공 직원 인증을 한 한 작성자는 "꼴 보기 싫다"거나 "셋방살이 환영한다" "엘리베이터는 눈치껏 나중에 타라"는 등 노골적인 조롱 글을 익명 게시판에 올렸습니다.



또 다른 대한항공 직원 인증을 한 작성자는 아시아나 직원들의 근무복 색상을 '바퀴벌레'라고 비하하며 거부감을 드러내기도 했습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 이현지, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)