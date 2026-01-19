뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[단독] "전 여친 고막 파열에 코뼈 골절"…'무차별 폭행' 특전사, 징역 15년 구형 (자막뉴스)

신정은 기자
작성 2026.01.19 16:10 수정 2026.01.19 16:19 조회수
PIP 닫기
전 여자친구를 스토킹한 끝에 접근 금지 명령을 어기고 무차별 폭행한 육군 소속 특전사 부사관에 대해 군 검찰이 징역 15년 형을 선고해 달라고 재판부에 요청했습니다.

군 검찰은 지난 15일 제1지역군사법원에서 열린 특전사 부사관 20대 A 하사의 살인미수 등 혐의 결심공판에서 징역 15년 형을 구형했습니다.

앞서 SBS는 A 하사가 전 여자친구의 이별 통보에도 여러 차례 접근해 폭력을 일삼았고, 지난해 8월엔 법원의 접근 금지 명령에도 휴가를 내고 전 여자친구 집 근처로 찾아가 무차별 폭행을 가했다고 보도했습니다.

당시 범행 현장을 비추는 CCTV엔 A 하사가 피해 여성에게 발길질하고 몸을 가눌 수 없을 때까지 폭행하는 장면이 고스란히 담겼습니다.

[피해 여성 : 갑자기 블랙박스 (전원을) 뽑더라고요. 목 조르다가 뒤로 도망간 건지, 진짜 살아야 되는데 이러면서 그때부터 차 문을 발로 차기 시작했던 것 같아요.]

행인들의 도움으로 간신히 대피한 피해 여성은 코뼈가 부러지고 고막이 파열되는 등 크게 다쳤고 정신적 후유증을 호소했습니다.

A 하사는 재판에서 레슬링 기술 '헤드록'을 연상시키듯 피해 여성을 거세게 잡아챈 것은 넘어뜨리려고 한 것일 뿐, 살인미수 혐의는 부인하고 있는 것으로 알려졌습니다.

A 하사에 대한 선고공판은 다음 달 12일 열릴 예정입니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지