금감원·검찰 사칭해 71억 꿀꺽…태국 보이스피싱 일당 검거

▲ 서울 서대문경찰서

태국 방콕에 거점을 두고 수십억 원을 가로챈 보이스피싱 범죄조직 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.서울 서대문경찰서는 금융감독원 등을 사칭해 피해자 38명으로부터 총 70억 8천500만 원을 뜯어낸 혐의로 콜센터 관리자 등 조직원 7명을 검거해 이 중 6명을 구속했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.경찰에 따르면 이들은 지난해 6∼10월 금감원, 검찰 등을 사칭해 출금을 유도하는 방식으로 피해자들의 돈을 뜯어낸 혐의(범죄단체 가입·활동, 통신사기피해환급법 위반 등)를 받습니다.이들은 피해자에게 접근해 "당신 명의의 대포통장이 개설돼 사기 범죄에 이용됐으니 재산 보호 신청을 하라", "보유 중인 자산을 한 곳으로 모아 출금해 전달하면 검수 후 돌려주겠다"는 식으로 속인 것으로 파악됐습니다.불안함을 느낀 피해자들은 이들의 지시에 따랐다가 결국 낭패를 보게 됐습니다.경찰은 지난해 8월 말 첩보를 입수해 수사에 착수했습니다.이어 콜센터 팀장인 40대 A 씨가 국내에 입국한 사실을 확인하고 체포영장을 발부받아 지난해 10월 인천공항 체크인 카운터에서 A 씨를 체포했습니다.이후 A 씨의 지시를 받아 콜센터 상담원 등으로 활동한 피의자 6명을 추가로 검거했습니다.경찰은 이들의 여죄를 확인하는 한편 공범과 조직 상선을 계속 추적할 방침입니다.(사진=연합뉴스)