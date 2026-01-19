뉴스
한-이탈리아 MOU 3건 체결…반도체·인공지능 등 협력

박예린 기자
작성 2026.01.19 15:12
한-이탈리아 MOU 3건 체결…반도체·인공지능 등 협력
▲ 이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 19일 청와대에서 시민보호, 문화유산, 반도체 산업 등 한-이탈리아 협약식 후 악수하고 있다.

이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리 간 정상회담에서 양국 간 반도체, 인공지능 분야 등 협력을 강화하는 양해각서(MOU) 3건이 오늘(19일) 체결됐습니다.

우선 '반도체 산업 협력 MOU'에는 두 나라가 인공지능(AI) 등 첨단 분야를 포함한 반도체 산업 전반에 걸쳐 비즈니스 협력을 확대하는 내용이 담겼습니다.

나아가 공공부문과 민간 부문 양쪽 모두에 있어 공급망 관련 정보를 공유하고 네트워크를 활성화한다는 내용도 포함됐습니다.

행정안전부와 이탈리아 시민보호국은 '시민보호 협력 MOU'를 통해 재난관리 대응 분야에서 정책 교류를 넓혀가기로 했습니다.

국가유산청과 이탈리아 문화부는 '문화유산 및 경관 보호 MOU'를 체결했습니다.

이를 통해 문화유산 관리에 대한 데이터 공유, 문화재 불법 반·출입 예방 및 반환 절차에 관한 협력 강화, 문화유산 고고학적 발굴 및 연구 협력 확대 등을 약속했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
