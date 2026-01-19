[자막뉴스] 완패해도 "끝까지 간다"…'역바이럴 소송' 역공 노리는 민희진

민희진 전 어도어 대표가 역바이럴 소송에 대응하기 위해 변호사와 만난 사실을 공개했습니다.



민희진 전 대표는 오늘(19일) 자신의 소셜미디어에 "너무 좋은 조언 감사했다"며 글을 올렸습니다.



그는 "현재 TAG PR이라는 회사와 관련된 소송을 겪고 있는 미국 아티스트들이 어떤 방식으로 대응하고 있는지 직접 들을 수 있었고, 구체적이고 유의미한 조언을 받을 수 있었다"고 설명했습니다.



그러면서 "여러 조각들이 하나씩 맞춰지고 있다"며 "곧 공유할 수 있는 이야기들이 있을 것 같다"고 덧붙였습니다.



앞서 민 전 대표는 지난해 하이브와 분쟁 과정에서 하이브 자회사이자, 미국 PR회사인 TAG PR이 자신을 겨냥한 역바이럴에 관여했을 가능성을 제기한 바 있습니다.



하이브는 지난해 TAG PR을 인수했다가 3분기 중 다시 매각했습니다.



그는 당시 한 언론 인터뷰에서 "분쟁이 시작되고 나서부터 해외에서 이상한 조짐이 있다는 느낌이 있었다며" "'나를 어떻게 해외에서 알고 이상한 바이럴을 하지' 했다"라고 말했습니다.



그러면서 "어느 날 빌보드 기자로부터 '이상한 찌라시를 받았는데 내용이 너무 이상해 확인하고 싶다'는 연락을 받았다"고 밝혔습니다.



기자에게 정보의 출처를 물었더니 TAG PR이라고 해 상당히 놀랐다고 덧붙였습니다.



이에 대해 하이브 측은 "해당 사안은 하이브나 하이브 아메리카와 무관한 법적 분쟁에서 일방 당사자가 주장한 내용"이라며 "소장에 적시된 사안에 하이브 또는 하이브 아메리카는 관여한 바 없다"고 반박했습니다.



