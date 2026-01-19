새도약기금 협약 13개 대부업체 가입…10개사는 협의 중

▲ 지난해 10월 1일 서울 중구 프레스센터에서 열린 새도약기금 출범식에서 이억원 금융위원장을 비롯한 참석자들이 기금 협약서에 서명한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

상위 30개 대부업체 중 13개 업체가 새도약기금 협약에 가입하고, 약 10개사가 협의 중인 것으로 나타났습니다.금융위원회는 오늘(19일) 금융감독원, 한국자산관리공사, 한국대부금융협회 등과 관계기관 합동 새도약기금 관련 대부업체 동향 점검 회의를 열고 대부업권 추심실태·채권매각 동향을 점검했습니다.대부업권이 보유하고 있는 '7년 이상 5천만 원 이하 장기연체채권' 6조 8천억 원 중 채무조정 채권을 제외한 새도약기금 매입 대상 채권은 약 4조 9천억 원입니다.전체 대상 채권 16조 4천억 원 중 약 30%에 해당합니다.금융위는 새도약기금 협약에 가입한 대부업체에 개인연체채권을 매각할 수 있도록 제도를 정비하고, 우수 대부업체에는 은행권 차입 기회를 열어주는 등 참여 유인을 강화해왔습니다.이날 회의에서는 대부업체들이 새도약기금 협약에 가입할 수 있도록 대부금융협회와 한국자산관리공사가 적극 설득·독려하기로 협의했습니다.또 일부 새도약기금 미가입 대부업체들의 과잉 추심 우려를 없애고 채무자 보호를 위한 관리·감독도 강화하기로 했습니다.금감원은 오는 2월 중 매입채권 추심업체의 불법 추심 등 민생침해적 영업행위 현장점검에 착수해, 위규행위 등을 발견하면 엄중 제재하고 영업행위 개선 지도에 나설 계획입니다.금융위는 "앞으로도 대부업권과의 지속적인 소통을 통해 대부업체의 협약 참여를 확대하고, 과잉추심 등 채무자 피해가 발생하지 않도록 관계기관과의 공조를 강화해 나갈 것"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)