무키 베츠 "다저스와 계약 끝나는 2032시즌 뒤 은퇴"

▲ 무키 베츠

월드시리즈(WS) 반지를 4개나 낀 미국프로야구 메이저리그(MLB)의 정상급 스타 무키 베츠(33)가 로스앤젤레스 다저스와 계약이 끝나면 은퇴하겠다는 의사를 밝혔습니다.베츠는 오늘(19일) 프로레슬러 출신 배우인 존 시나가 진행하는 TV 프로그램에 출연해 "(다저스와 계약이 완료되는) 2032시즌이 끝나면 은퇴할 것"이라고 밝혔습니다.베츠는 "그때가 되면 40살인데 내 딸은 14살, 내 아들은 10살이 된다"며 "내 부모님은 (어릴 때) 항상 같이 계셨는데 나도 아이들과 그러고 싶다"고 말했습니다.2014년 보스턴 레드삭스에서 빅리그에 데뷔한 베츠는 2020시즌을 앞두고 다저스로 트레이드됐습니다.2021년 7월에는 다저스와 3억 6천500만 달러(약 5천380억 원)에 12년 장기 계약을 맺었습니다.2018년 보스턴을 월드시리즈 우승으로 이끌며 아메리칸리그(AL) 최우수선수(MVP)로 뽑혔던 베츠는 다저스 이적 후에는 2020년과 2024년, 2025년 세 차례 월드시리즈 우승을 차지했습니다.특히 그는 다저스에서 우익수에서 유격수로 포지션을 옮기는 상황에서도 6시즌 동안 OPS(출루율＋장타율) 0.867을 기록하며 4차례 올스타에 뽑히는 등 공수에 걸쳐 활약했습니다.베츠는 "매일 라커룸에 출근하고, 비행기를 타고 이동하며 20∼30년 동안 (야구장에서) 사람들을 만났는데 은퇴 시점이 다가온다면 아마도 힘들 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=게티이미지코리아)