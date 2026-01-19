[인터뷰] 신동욱 "조작감사로 뭉뚱그릴 일 아냐…검증 후 문제 크면 돌려보낼 수도"

[편상욱의 뉴스브리핑]



▷ 편상욱 / 앵커 : 정치권 현안 인터뷰로 만나보는 시간입니다. 오늘은 국민의힘 신동욱 수석최고위원 모셨습니다. 신 위원님 어서 오세요.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 반갑습니다. 새해 복 많이 받으십시오.



▷ 편상욱 / 앵커 : 새해 복 많이 받으십시오. 새해에 처음 뵙는 건가요?



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 그렇죠, 뉴스브리핑 시청자분들께도 처음 인사드리겠습니다. 많이 받으십시오.



▷ 편상욱 / 앵커 : 하던 얘기니까 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 청문회 얘기부터 해 보겠습니다. 국민의힘에서 왜 이 청문회 거부합니까.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 저희 당에 있었다고 자꾸 뭐라고 그러시는데 그건 그거고 우리 정부 각료를 임명하면서 이 정도 수준인 분이 각료가 있었던, 각료로 지명됐었던 분이 저는 있었을까 싶을 정도로 너무 문제가 많지 않습니까. 이미 뭐, 청문회로 자꾸 뭔가 해명을 하면 된다, 청문회에서 밝히면 된다고 그러는데 지금까지 드러난 여러 가지, 물론 보좌관 갑질 문제 이런 것들도 있었습니다만, 아파트 투기 문제라든지 불법 분양 문제라든지 이런 부분들을 보면 과연 저런 분을 장관으로 지명한 이유가 뭐였을까라는 근본적인 의문과 회의를 가지고 있는데 그것보다 더 결정적인 문제는 이를테면 증여 문제, 세금 문제 또 아파트 분양 문제 이런 부분에 대한 결정적인, 핵심적인 자료 제공을 거의 안 하고 있다는 거예요. 이런 본질을 숨기기 위해서 자꾸 몇 퍼센트 자료 제공이 됐다, 이런 표현을 쓰시는데 많은 것을 요구하는데 없어도 그만인 것들이 대개 7, 80% 되고 핵심적인 게 한 20% 되는 거거든요. 이걸 전혀 내지 않고 있기 때문에 그 자리에서 뭔가 밝히면 된다고 그러지만, 야당 입장에서는 뭘 밝힙니까. 이것은 기본적으로 첫 번째는 자꾸 본질을 흐리려고 ‘국민의힘에 있었던 사람 아니냐’라는 표현을 쓰시는데 그게 본질은 아닌 거죠. 우리는 대한민국 기획예산처 첫 장관으로서 이분이 적절한 것인가, 도덕적으로. 보는 것이고 두 번째는 자료 문제도 필요한 자료를 안 내고 있는데 필요 없는 자료를 아무리 많이 내면 뭐 하겠습니까.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그럼에도 불구하고 청문회를 통해서 자료 문제를 포함해서 저희 SBS도 오늘 이혜훈 장관 후보자의 청문회가 열린다면 그걸 계속 생중계할 계획을 세웠거든요. 국민의힘 입장에서는 이혜훈 후보자의 여러 가지 의혹을 더 낱낱이 밝히고 의혹 제기도 할 수 있는 굉장히 좋은 장 아니었습니까.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 개인적으로는 여러 의견이 있습니다. 저도 개인적으로는 청문회 하자는 주장을 했는데 당내 기재위의 전반적인, 저는 외부에서 보는 입장이고 기재위를 진행하시는 분들 입장에서 보면 이 정도 가지고는 이거는 그냥 형식적인 절차다. 그리고 여당에서 이재명 대통령이 청문회 했으니까 그냥 임명한다라는 그런 요식 절차에 우리가 동의해 주는, 이 정도밖에 이상의 의미는 지금까지 제출된 자료만 가지고는 어떤 것도 저희가 추궁할 수도 없는 지금까지 제기된 의혹을 대부분 이혜훈 후보자의 자료 없는 일방적인 해명만 들어줄 수밖에 없는 이런 자리다, 이렇게 생각을 하는 거죠. 왜냐하면 자료가 있어야지 객관적으로 따질 수 있지 않습니까. 그걸 못 하는 거죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌거나 청문회를 열든 안 열든 그리고 청문보고서가 채택되든 안 되든 간에 대통령이 이혜훈 장관 후보자를 임명할 권한이 있는 거 아니겠습니까? 대통령이 이혜훈 후보자를 임명할 거라고 생각하십니까? 아니면,



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 그건 대통령의 판단이니까 제가 말씀드리기는 어려운데 이거 그냥 밀어붙이면 굉장히 큰 국민적인 저항이 있을 것이다라는 생각을 하죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 자, 다음 주제로 넘어가 보죠. 오늘 오전에 지금 장동혁 대표가 단식 농성하고 있는 로텐더홀에서 같이 최고위원 회의를 하셨죠. 일단 장 대표 건강은 좀 어떻습니까.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 상당히 지금, 오늘 닷새 째거든요. 상당히 많이 체력이 많이 소진된 것 같아요. 그래서 정말 제가 보기에도 안타까울 정도로 물 조금, 소금 정도만 지금 먹으면서 단식하고 있는데 그래서 오늘 많은 분들이 ‘건강 생각해라’라는 말씀도 있었는데 건강은 많이 안 좋아지고 있는 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 말려라, 빨리 그만해라. 이렇게 권유는 안 하셨나요?



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 글쎄요, 지금 본인의 의지가 워낙 비장하잖아요. 지금 민주당의 일방 독주를 이렇게 우리가 방치할 수는 없다라는 의지가 워낙 비장하고 두 가지 특검, 적어도 전재수 장관이 연루됐다는 통일교 뇌물 특검 그리고 또 공천헌금 특검 이 부분은 반드시 해야 한다. 왜냐하면 지금 경찰 수사라고 하는 것이 굉장히 지지부진하거든요. 그래서 경찰 수사로 밝히면 된다고 하지만 실제로 검찰이 완전히 무력화돼 있는 상태에서 수사의 속도도 우리가 신뢰할 수 없을 정도고 저희가 보기에는 이런 정도야말로 특검해야 하는 사안이다라고 생각을 하고 또 무엇보다도 지난주에 지금 3개 특검, 내란 특검, 김건희 특검, 이 3개 특검의 2차 종합특검법을 민주당이 통과를 시켰거든요. 그동안 그렇게 1년 동안 저희 당을 괴롭히고 탈탈 털어서 2차 특검을 통과시켰는데 이걸 특검을 안 받겠다는 게 도대체 왜 이런 무리한 국정운영을 하는지 저희로서는 이해하기 어렵습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 장동혁 대표의 단식의 명분이 일단 쌍특검, 그러니까 통일교 특검 그리고 공천헌금 특검 이 두 가지 받으라는 것이지 않습니까? 그런데 조금 전에 박수현 민주당 수석대변인이 나와서 통일교 특검은 우리도 받기로 했다, 민주당이. 그리고 거기 신천지를 포함시킬 것인가 안 시킬 것인가에 차이가 있는 건데 그렇다면 신천지를 포함시키지 않기 위해서 단식을 하는 것이냐. 이런 질문을 하더군요.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 그런 표현은 박수현 대변인 제가 존경합니다만, 본인들의 지금 명분을 위해서 하는 것이고 원래 통일교 뇌물 특검을 하기로 하자고 주장을, 요구를 한 겁니다. 저희도 그렇고 개혁신당도 그렇고. 그런데 거기에다 갑자기 신천지를 갖다 붙이니까, 신천지는 지금 불거진 어떤 뭐가 없는 상태에서 이게 통일교 뇌물 특검이 된 것이 아니고 신천지까지 포함한 소위 얘기하는, 민주당이 얘기하는 정경분리 특검이 비슷하게 됐으니까 그렇게 확장시키는 것은 대단히 위험스러우니까 분명히 혐의가 드러난, 전재수 전 장관의 뇌물 혐의가 드러난 통일교부터 하자고 하는 것인데 그걸 하기 싫으니까 자꾸 이걸 붙이고 저걸 붙이니까 결과적으로 잘 안 되는 것 아닙니까. 왜 그걸 그런 식으로 자꾸 하려고 하는지 저도 이해 못 하겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 그런 명분에도 불구하고 과연 이것이 단식까지 할 만한 일인가.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 박수현 대변인의 말을 다시 되받으면 본인들은 더 크게 하자는 거잖아요. 더 크게 하는 것이 서로 협상이 잘 안 되면 더 작게 하는 것에 반대할 이유가 뭐가 있습니까. 더 작은 건 당연히 해야죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 그럼에도 불구하고 장동혁 대표가 단식 농성에 들어간 이유에 대해서 약간 의심하는 눈초리도 없지 않습니다. 그게 사실이니까 제가 말씀을 드릴게요. 한동훈 전 대표의 당원 게시판 논란 있지 않습니까. 지난번에 제명 처분도 내려졌고요. 아직 확정된 건 아닙니다만, 거기에서 시선을 돌리기 위해서 갑자기 단식 농성을 하는 것 아니냐. 이렇게 보는 시각이 있더군요.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 전혀 본질적이지 않고요. 지금 이런 문제에 대해서 장동혁 대표가 단식을 해서라도 그러니까 내 목숨을 희생해서라도 저항을 해야 하겠다라고 생각한 지는 이미 상당히 오래됐습니다. 그런데 그동안 여러 가지 타이밍상의 문제 그리고 개혁신당과 또 우리가 공조하는 문제 이런 것들이 있어서 시일이 늦춰졌는데 공교롭게도 이렇게 된 거죠. 윤리위는 윤리위대로 움직였던 거고 당은 당대로 움직였던 것인데 시간이 그렇게 됐는데, 그 부분은 이 민주당과의 전선의 문제를 당내의 문제로 돌리고 싶어 하는 분들이 자꾸 그렇게 얘기를 하는데 전혀 그건 본질과 관계없는 말꼬리 잡기식의 주장인 거죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일각에서는 그것과 또 별도로 박스권에 갇힌 국민의힘 지지율, 20% 강성 보수를 내 편으로 확실하게 만들려고 하는 장동혁 대표의 전략이다. 이렇게 분석하는 시각은.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 지지율 문제는 저희가 자꾸 이제 갤럽 지지율들을 언급을 많이 하시는데 어제오늘 발표된 또 다른 쪽의 지지율을 보면 그것과는 전혀 다른 지지율도 많이 나옵니다. 저희 당이 오늘도 보면 상당히 높게 나온 지지율이 있고 하기 때문에 그 프레임으로만 이 상황을 해석하기는 어렵고 지금 이 문제는 민주당의 정말 일방적인 국회 운영이라든지 또는 이재명 정권의 야당 괴롭히기 이런 것에 대한 너무나 정당한 저항인 것이죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌거나 장동혁 대표의 건강이 좀 상당히 걱정이 되는데 단식이라는 건 시작할 때보다 사실은 끝낼 때 명분이 더 중요하지 않겠습니까.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 지금으로서는 본인은 내가 쓰러질 때까지 한다. 이게 물론 요구하는 게 받아들여지면 좋은데 제가 오늘 아침에도 한 말씀을 드렸습니다만, 이 정도 5일 차까지 접어들고 있는데 지금 민주당 지도부의 공개적인 안타까움의 표현이라든지 또는 의례적인 방문조차 없는 것을 보면서 참 정치가 이렇게 비정할 수 있는 것인가라는 생각을 하고요. 이 정도 되면 요구하는 것에 대해서, 야당 대표가 요구하는 것에 대해서 민주당 쪽에서도 아주 신중하게 검토를 해야 할 때가 왔다고 보는 거죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 그럼 계속해서 단식 투쟁과는 별개로 한동훈 전 대표 얘기 좀 해 보죠. 한동훈 전 대표 어제 SNS를 통해서 공개 사과라는 걸 했습니다. 그런데 장동혁 대표는 별 반응이 없어요. 그래서 신동욱 최고위원께서 당원 게시판 사건 관련해서 최고위 차원의 공개 검증을 하자 이렇게 제안을 하셨던데 어떻게 검증을 하자는 거죠?



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 이 부분을 가지고 또 자꾸 말꼬리 잡는 분들이 너무 많은데 저는 아주 간단합니다. 지금 한동훈 대표께서 당무감사위원회의 당무 감사 결과도 조작 감사다, 윤리위원회도 정치 보복이다. 이렇게 주장을 하고 이거 전체의 당의 공식 기구에서 내놓은 결과를 부인을 하지 않습니까. 그러면 최고위원회의에서 공개를 하자고 하는 것 가지고 또 자꾸 말꼬리를 잡는데 국민들에게 공개하자는 것이 아니고 그 기구에서 하는 것을 못 믿겠으면 최고위원들, 또 선출직 당원들의 뜻을 받아서 당선된 선출직 최고위원들만 모인 자리에서 그동안 제출된 모든 자료를 다 가져와라. 그럼 어떤 부분이 조작됐다고 주장할 수 있는 것인가. 그리고 거기에서 잘못된 것은 어떤 것이 있는지 또 그동안 한동훈 전 대표 측에서 밝히지 않은 것이 어떤 것이 있는 건지 이런 것들을 종합적으로 다 다시 한번 들여다보자는 거예요. 이건 최고위원회의에서 당연히 할 수 있는 겁니다. 다만 그 자리에서 징계 수위를 결정할 수는 없습니다. 그래서 이게 현저히 문제가 있다고 그러면 다시 돌려보낼 수도 있는 거예요. 그런데 왜 이걸 가지고 한다, 안 한다라는 얘기는 없이 무슨 이게 공개적 망신주기라든지 또는 이게 조작 감사를 또 시인한 거냐, 이런 얘기가 있는데 누가 조작 감사를 시인했다고 그랬습니까. 기본적으로 당무감사위원회나 윤리위원회의 결정을 존중하지만, 그러나 피징계인 쪽에서, 어제 사과문이라고 하는 것도 보셨지 않습니까. 첫 번째 줄은 ‘이건 조작 감사입니다’라는 겁니다. 그런데 피징계인이 우리 당의 공식적인 결론, 내려진 결론에 대해서 조작이라고 주장을 한다면 그러면 최고위원 회의에, 당의 최고 의결기구인 최고위원 회의에서 한번 다 가져와 봐라, 그러면 한번 보고 우리가 판단하겠다. 다시 돌려보낼 것인지 그대로 의결할 것인지 이걸 판단해 보자는 것이거든요. 그런데 그 본질에 대해서, 그러면 억울하다고 생각하면 당연히 박수치면서 해야 하는 것 아닌가요. 이거는 그런데 왜 안 한다고 그럽니까.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 지난주에 한동훈 전 대표가 여기 나왔었습니다. 바로 신동욱 최고위원 자리에 앉아서 얘기를 했었는데 모든 걸 다 떠나서 이게 조작이든 아니든 그리고 한동훈 전 대표의 가족이 올렸든 아니든 간에 당원 게시판이라는 게시판의 본질 자체가 익명으로 아무 의견이나 올릴 수 있는 건데 과연 전 당 대표를 제명할 만큼 중한 것인가. 그리고 지방선거를 목전에 두고 당이 이렇게 심각한 분열을 일으킬 만큼 중요한 일인가에 대해서는 이론의 여지가 좀 있지 않습니까.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 일단 저는 후자에 대해서는 별로 논할 필요가 없다고 생각합니다. 언제든지 당은 위중합니다. 그래서 첫 번째는, 이게 그냥 단지 게시판에 다소 거친 표현의 게시물을 올린 것이 아니고 저는 안철수 의원님이 명확하게 지적하고 있다고 보는데 두 개의 주소 그러니까 두 개의 IP를 활용해서 여러 명이 아이디를 도용해서 글을 쓴 사건입니다. 그거는 범죄가 될 수가 있는 것이고요. 두 번째는 이 사건이 불거진 다음에 당원 게시판이 셧다운이 되면서 글이 많이 지워졌어요. 이거는 업무방해입니다, 당에 대한. 그렇잖아요. 그렇게 돼 있는데 이 부분들을 뭉뚱그려서 조작 감사라고 표현을 하는 겁니다. 그러면 당의 공식 기구가 조작 감사를 가지고 제명을 했다가 이게 나중에 문제가 되면 당의 신뢰가 어떻게 되겠습니까. 그 부분을 뭉뚱그려서 조작 감사라고 이렇게 표현을 하면 그건 대단히 부적절한 것이고 그래도, 그럼에도 불구하고 더 해명할 것이 있다. 내가 보기에는 이게 조작 감사라고 생각한다면 지금 재심 기회도 열었고, 또 재심이 윤리위원회가 특정 성향의 사람들로 채워졌다고 주장을 한다면 최고위원 회의는 당원들이 뽑은 최고위원들이니까 최고위원 회의에서 검증하자는 제안도 했는데 그 본질에 대한 얘기는 지금 하지 않잖아요, 지금. 이것은 감정으로 처리할 문제가 아닙니다. 조금 전에 아까 우리 편 앵커께서도 말씀하신 것처럼 이게 뭐 글 좀 쓴 걸 가지고 왜 그러느냐 또는 이 시기에 왜 그러느냐는 것은 그건 감성의 문제인 것이고요. 이 부분은 이미 저희 당에서 사실관계를 확인하지 않으면 봉합되기 어려울 정도로 상처가 지금 굉장히 심각해진 겁니다. 그래서 이 부분을 다 못 믿겠으면 최고위원 회의에서 그러면 검증하겠다는 겁니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 간에 당 윤리위가 한동훈 전 대표에 대한 제명을 의결했고 최고위 의결만 하면 이제 제명이 확정이 되는 건데 장 대표가 일단 단식 들어가기 전에 최고위원회 의결을 보류했지 않습니까. 재심 청구를 할 기회를 준다는 것인데 문제는 한동훈 전 대표는 재심 청구 안 하겠다고 그래요.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 그런데 왜 안 하겠다고 그럽니까? 왜 안 하겠다고 그러는 거예요?



▷ 편상욱 / 앵커 : 거기 대해서 대답은 못 들었습니다.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 그러니까요, 그 대답을 하셔야죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그 대답을 요구한다.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 그러니까 재심 요구를 안 하겠다는 이유는 윤리위원회나 당무감사위원회가 장동혁 대표가 임명한, 말하자면 본인에게 매우 적대적인 사람들이 결론을 내렸기 때문에 그 재심을 해도 별 소용이 없다고 주장을 하는 거예요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 그러니까 그걸 못 믿으시겠으면 최고위원회 검증 절차에 응해 주시면 아주 투명하게 다 밝혀서 그걸 가지고 징계가 됐든 사과가 됐든 하면 되는 거죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 장동혁 대표와 한동훈 전 대표의 이른바 팩트가 아니라 감정 싸움까지 너무 격해져서 두 사람이 과연...

▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 두 분은 어떤지 모르겠네요. 최고위원인 저로서는 이거는 팩트로 어쨌든 얘기를 해야 한다고 생각을 합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇다면 장동혁 대표가 한동훈 전 대표와 화합할 수 있는 길은 뭘까요?



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 정치는 생물이니까 여러 가지 가능성이 있을 수가 있죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일각에서는 한동훈 전 대표가 단식 중인 장동혁 대표를 찾아가야 한다. 이런 주장도 하던데요.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 그런 얘기들도 나오긴 하는데 그건 한 전 대표의 개인적인 판단일 테니까 그건 제가 뭐라고 단언하기는 어렵습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 장동혁 대표가 영입한 인사들, 주요 당직의 임명한 인사들을 보면 이른바 ‘윤어게인’ 인사라는 지적들이 많지 않습니까.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 누가 그렇습니까?



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 정점식 의원도 그렇고.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 정점식 의원이 ‘윤어게인’이라고 그러면 고발당합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇습니까.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 전혀 아닙니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 간에 당 메시지 실장 그리고.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 당 누구요?



▷ 편상욱 / 앵커 : 당 메시지 실장. 그러니까 메시지 실장이 아나운서 출신의 메시지 실장 계시지 않습니까.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 당의 메시지 실장이라는 직함을 처음 들어봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그래요? 그리고 당 윤리위원장도 사실은 ‘개딸의 이재명 사랑은 김건희 여사에 대한 질투와 연동되어 있다’ 주장한 분 아닙니까.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 그분이 그 글을 썼다고 해서 그분이 ‘윤어게인’이다. 이렇게 단언할 수 없는 것이고요. 지금 언론에서 쓰고 있는 여러 가지 프레임 속에 들어가 있는 부분들을 다른 언론이 받아쓰고, 받아쓰고, 받아쓰고 하는 과정에서 ‘윤어게인’이라는 표현을 썼는데, 제가 알고 있는 한 우리 당의 주요 당직자 중에 ‘윤어게인’을 주장하시는 분은 단 한 분도 없습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김민수 최고위원은 어떻습니까. 당 소통위원장을 시켰는데 계엄을 ‘과천상륙작전’이다...



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 김민수 최고위원은 선출직 최고위원이기 때문에 그분이 어떤 생각을 가지고 있든 그건 당원들이 선출했기 때문에 그 부분을 문제 삼을 건 없죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 당 소통위원장은 장동혁 대표가 시킨 거 아닙니까?



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 당 소통위원하고 ‘윤어게인’이 무슨 관계가 있습니까. 당 소통, 소통이라는 것은 그야말로 당의 공식 기구인데.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 그런데 지방선거 앞두고 지금 이달 초에 유튜버 고성국 씨가 입당을 했습니다. 그렇다 보니까 지방선거에서 이른바 ‘강경 우파와의 연대 전략을 모색하려는 것 아니냐’ 이런 해석도 나오는데요. 고성국 씨 이야기도 잠깐 들어보겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : // 조금 전에 박수현 의원이 얘기했습니다만, 김병기 의원이 지금 탈당계를 내고 탈당했다고 합니다. 이게 확정이 된 모양입니다. 오늘 중에 탈당할 것으로 예상된다 했었는데 이게 확정이 돼서 김병기 의원이 자진 탈당했다고 그럽니다.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 아마 최고위에서 의결하기 전에 본인이 아마 자진 탈당하는 수순으로 그렇게 정리가 된 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그리고 고성국 씨 얘기 좀 계속해 보면 고성국 씨가 지금 230개 지자체장 중에 한 30개 정도 내놔라, 이렇게 요구를 했어요. 국민의힘에서 이거 어떻게 받아들입니까.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 저걸 본인이 본인의 유튜브로 얘기한 거지. 저희 당에 요구한 건 아니죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 입당을 받아준 거 아닙니까?



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 입당 받아줄 수 있죠. 고성국 박사, 고성국 씨를 저희가 입당을 못 받아줄 하자가 있는 분은 아니고 제가 결론적으로 말씀을 드리면 여러 차례 제가 드렸지만, 당의 건강성이라고 하는 건요. 어떤 특정한 이념적 성향을, 극단적인 이념적 성향을 가진 분들도 많이 있습니다. 민주당도 마찬가지고. 그런데 당이, 큰 바다처럼 넓은 품을 가지고 있는 당은 그 사이에 어떤 분들이 있다고 하더라도 그 바닷물이 민물이 되지 않습니다. 그냥 저희 당은 저희 당으로서의 큰 바다를 가지고 있는 거고 거기에 어떤 분들이 들어오든지 그걸 다 품을 수 있는 것이 큰 정당이고 건강한 정당이라는 거죠. 그래서 고성국 씨가 가지고 있는 아주 특별한 어떤 이념적 성향이 있다고 하더라도 그것 때문에 저희 당이 흔들린다면 그건 정말 취약한 정당인데 지금 우리 당은 그 정도로 취약하다고 생각하지 않습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 고성국 씨의 제안은 받아들일 가능성이 전혀 없다?



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 제안을 한 적이 없다니까요. 본인이 그냥, 본인이 본인의 생각을 말씀하신 거고 그건 본인의 지지자나 본인의 유튜브 운영하시는 분이잖아요. 그 유튜브에 운영하시는 거지, 저희 당에 한때 공식적으로 저런 제안을 해 오거나 또는 공관위가 꾸려졌는데 저런 제안이 있다거나 그러면 그건 다른 문제지만, 지금 본인의 생각을 말씀하시는 건데요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣죠. 국민의힘 신동욱 수석최고위원이었습니다. 말씀 잘 들었습니다.



▶ 신동욱 / 국민의힘 수석최고위원 : 감사합니다.



