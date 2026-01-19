[여담야담] 한동훈, 14개월 만의 사과…'단식' 장동혁 반응은?

[편상욱의 뉴스브리핑]



● 한동훈 "송구" 사과

박수현 / 더불어민주당 수석대변인

"한동훈 사과, 내용의 명확성 떨어져…결론은 사과지만 내용은 사과 아니야"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장

"한동훈, 고민 끝에 결단 내린 것…당 지도부, 사과에 박한 평가 말아야"



● 장동혁 단식 닷새째

박수현 / 더불어민주당 수석대변인

"장동혁 '쌍특검 요구', 제1야당 대표 단식 조건에 안 맞아"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장

"한동훈, 장동혁 단식 농성장에 찾아가 격려해야"



▷ 편상욱 / 앵커 : 계속해서 국민의힘 내부 상황으로 넘어가 보겠습니다. 한동훈 전 대표가 당원 게시판 논란에 대해서 어제 처음으로 사과의 뜻을 밝혔습니다. 하지만 당내 반응은 극과 극인데요. 함께 보고 오시죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 한동훈 전 대표의 어제 SNS를 통한 영상 사과. 당내에서도 평가가 엇갈리는데 전체 사과문을 보면 송구하다, 이렇게 사과하는 표현은 한 번 나오고요. 정치 보복이라는 말이 세 번 나옵니다. 그리고 성명에 전체 원인 가운데 당원 게시판이라는 말은 한 번도 나오지 않습니다. 당내에서도 지금 의견이 분분해서 이건 객관적으로 박수현 의원께서는 어떻게 보시는지 좀 평을 듣고 싶군요.



▶ 박수현 / 민주당 수석 대변인 : 저도 지금 방금 나왔던 인터뷰에 나왔던 국민의힘 인사들의 평가와 대동소이합니다. 우선 사과를 하기로 마음을 먹었으면 진심으로 무엇을 사과하는지 사과의 내용이 정확하게 들어가야 되지 않습니까? 그런데 당원 게시판에 본인은 아니라 하더라도 본인과 관련이 있는 친인척 가족들의 이름이라 하더라도 그런 어떤 것들이 올라간 것에 대해서 사과한다고 하는 사과의 명확성이 떨어진다, 내용이 떨어진다, 이렇게 볼 수 있고요.



그 자리를 대신해서 본인이 억울하다고 하는 조작과 정치 보복이다라고 하는 것을 계속 강조를 했기 때문에 결론은 사과입니다만 내용은 사과가 아닌 이런 어떤 비판을 받을 수밖에 없는 이런 것이고, 특히 본인이 당 대표를 지냈던 그런 인사로서 사실은 이것보다 더 작은 문제가 있다 하더라도 사과는 진심으로 벌써 했어야 한다고 하는 일이죠. 물론 본인이 어떤, 굉장히 당원 게시판이 처리되는 윤리중앙위원회인가요? 윤리위원회 이 과정에서 보복과 정치 조작이다라고 하는 이러한 주장을 충분히 할 수 있는 객관적 내용도 충분히 있습니다. 그러나 기왕에 사과를 하기로 마음을 먹었으면 그런 것들을 뛰어넘는, 그런 것들은 당원들이 다 이미 주장해서 알고 있기 때문에 그럼에도 불구하고 이런 사과를 하는구나, 우리 전 대표답구나, 당을 화합해서 다시 끌고 가고자 하는 그런 진심이 담겨 있구나라고 이렇게 평가를 받아야 할 텐데 그런 평가에는 이르지 못할 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김근식 실장님, 한동훈 전 대표가 지난주에 이 자리에, 박수현 의원 자리에 나왔었습니다. 그래서 저도 당원 게시판 문제에 대해서는 가족들이 한 것으로 인정이 된 만큼, 본인이 인정한 만큼 좀 가볍게라도 사과를 하는 게 낫지 않겠느냐는 얘기를 했는데 거기에 대해서 예스라는 대답을 안 했었어요. 김 실장께서도 친한 계시데 설득하신 게 좀 먹혔다, 이렇게 봐야 됩니까.



▶ 김근식 / 국민의힘 전 비전전략실장 : 저는 한동훈 전 대표 입장에서는 고민 끝에 결단을 내린 거라고 생각합니다. 그러니까 말씀하신 것처럼 지난주 이 자리에서도 아직 그런 사과의 결심을 갖지 않았는데 이번 주말을 겪으면서 특히 장동혁 대표의 단식이라는 이 상황 국면에서 본인이 어찌 됐든 간에 당원 게시판 문제를 통한 당의 징계라는 것이 부당하고 불법적이라는 것을 인정하지만 그걸 꺾을 생각은 없지만, 그럼에도 불구하고 정치적 도의적으로 당이 이 사태까지 온 부분에 대해서 특히 가족들이 어쨌든 가족들 명의로 게시판을 올렸다는 점에 대해서는 분명하게 어제 저는 결단을 내려서 송구하다는 표현까지 써가면서 사과한 것은 잘했다고 보고요.



이 부분에 대해서 이른바 장동혁 대표 측, 그러니까 이른바 주류, 당 지도부에서 여전히 미흡하다고 비난한 건 저는 그 품이 넓지 못하다고 생각합니다. 강대강으로 부딪히는 정치적인 상대방에 대해서 상대방의 결심에서 그래도 한 풀 꺾어서 사과라는 표현을 했으면 그 부분을 받아들이면서 정치적 타협을 시작하는 게 중요하지, 마치 예를 제가 하나 들어보겠습니다. 우리도 부부싸움합니다. 부부싸움 하면 사실 사소한 걸로 싸웁니다만 감정이 격해지거든요. 그렇지만 고민 끝에 한쪽에서 “미안해 여보”라고 했으면 거기서 화해의 몸짓으로 생각을 받아들여야지, “뭐가 미안한데?”라고 이야기하면 싸움이 더 커져요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 김근식 / 국민의힘 전 비전전략실장 : 그런 경우를 많이 당해보지 않았습니까? 저는 지금 상황에서 한동훈 전 대표는 정말 고민 끝에 결단해서 정말 송구하다는 표현을 썼고, 그다음에 당무감사의 조사 결과에 대해서 가족들이 한 걸 뒤늦게 알았고 가족들 비판할 게 있으면 저를 비판해 달라고 이미 입장을 표명한 적이 있어요. 그런데도 불구하고 이게 미흡하니까 너 뭘 잘못했는지 정확히 밝혀라라는 완전 굴복을 요구하는 것은 제가 볼 때 부부싸움 끝에 여보 미안해 했는데 뭐가 미안한데, 각서 써 봐, 이렇게 말하는 거랑 똑같다. 저는 그래서 그건 너무 박한 평가고 그렇게 해서 정치적 해법이 나오겠습니까. 저는 장동혁 대표 측에서도 그 부분은 좀 품 넓게 화해의 손길을 내밀었으면, 화해의 손을 맞잡는 게 저는 정치인의 자세라고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 사태 해결의 공은 이제 장동혁 대표에게 넘어갔는데요. 장동혁 대표는 별다른 평가는 하지 않은 채 통일교 또 공천헌금 특검을 위한 단식 농성을 이어가고 있습니다. 영상으로 먼저 확인해 보겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김근식 실장께서는 SNS를 통해서 한동훈 전 대표가 단식 중인 장동혁 대표를 찾아가서 좀 방문해서 대화를 했으면 좋겠다, 이렇게 공언하셨던데 이게 현실화될 가능성이 좀 있을까요?



▶ 김근식 / 국민의힘 전 비전전략실장 : 저는 어제 한동훈 전 대표가 그래도 고민 끝에 송구하다는 표현을 쓰면서 유감 표명을 했고, 그런 과정을 본다면 지금의 상황에서도 아직 저는 기회가 있다고 생각을 합니다. 그래서 지금 한동훈 전 대표 입장에서는 당내 문제로, 당원 게시판 문제로 정말 부당한 억압을 받고 있다고 생각을 하지만, 지금 장동혁 대표가 단식을 하고 있는 건 그 문제가 아니고 민주당이 거부하고 있는 통일교 특검과 공천헌금 특검을 수용하라는 국민의 요구를 대신해서 싸우고 있는 거 아니겠습니까. 그렇다고 한다면 예전 노회찬 전 의원이 이야기한 것처럼 외계인이 침공하면 같이 힘을 합친다고 하듯이 내부의 이견과 내부의 불협화음은 뒤로 미뤄놓고, 일단 민주당에 대해서 요구할 것을 요구하고 투쟁에 힘을 실어주는 측면에서는 저는 현직 대표 앞서 있었던 전직 대표 입장에서라도 가서 격려하고 지지하는 것들이 좀 필요하다고 생각을 합니다.



그러면 그게 거기서 싸우겠습니까. 거기서 주먹다짐을 하겠습니까. 서로 민주당에 대한 우리 국민의 요구를 똑같이 공동으로 힘을 합쳐서 요구하고, 그것이 관철될 수 있도록 격려하고 지지하는 것이기 때문에 저는 그 장면 자체가 지금의 내부 갈등을 그래도 정치적으로 해결할 수 있는 또 다른 시작이 될 거라고 생각하고 있기 때문에, 저는 한동훈 전 대표도 고민을 하고 있을 것으로 알고 있고 그 고민 끝에 저는 오늘이든 내일이든 조만간에 장동혁 대표가 쓰러지기 전에 찾아가서 힘을 합치는 모습을 보여주는 것, 저는 정청래 대표도 올 거라고 생각을 해요. 박수현 의원님 그렇지 않습니까. 왜냐하면 야당 대표가 단식을 해서 저렇게 있으면 여당 대표가 가는 게 정치적 상식입니다. 마찬가지로 저는 우리 야당 대표, 현직 대표가 단식을 하고 있으면 전직 대표가 가서 힘을 실어주는 건 상식의 수준이라도 충분히 할 수 있는 일이라고 생각합니다.

▷ 편상욱 / 앵커 : 장동혁 대표 지금 며칠 만에 얼굴이 많이 상했습니다. 그래서 몸도 많이 안 좋다고 그러는데 어째 정청래 대표라도 가셔서 좀 이제 단식 그만하시고 말로 하십시다, 이렇게 권해주실 생각은 없나요?



▶ 박수현 / 민주당 수석 대변인 : 우선 거듭 말씀드립니다만 장동혁 대표님 건강을 잘 신경 쓰셔야 한다는 말씀을 먼저 꼭 드리고 싶어요. 제가 수석대변인으로서 대여섯 번 이런 말씀을 진심으로 드렸거든요. 정치는 정치고 이거 사람의 생명은 생명 아니겠습니까. 이런 생각을 하고요.



다만 그럼에도 불구하고 지금 이 단식을 하시는 문제에 대해서 조금 이해를 할 수 없다, 납득이 안 간다라는 입장을 민주당은 지금 가지고 있는 것이죠. 그래서 이게 쟁기가, 이게 호미가 할 일을 하겠다고 나선 격이 아니냐. 왜냐하면 단식의 이유가 지금 통일교, 신천지 특검을 저희는 민주당은 주장하는데, 그 뭘 주장하는지를 모르겠어요. 통일교 특검을 먼저 국민의힘이 하자고 해서 민주당이 특검을 수용했지 않습니까. 그런데 민주당은 신천지까지 넣어서 하자, 그러니 단식을 하셨어요. 그러면 결론은 공통점 통일교 빼고 나면 신천지만 남는데, 장동혁 대표님의 단식의 이유는 신천지 특검을 하지 못하겠다고 하는 것으로 좁힐 수 있잖아요.



그러니까 민주당에서는 왜 신천지 때문에 왜 단식을 하십니까, 제1야당 대표가, 이런 말씀을 드리는 것이고 저는 이렇게 브리핑을 했습니다. 제1야당 대표의 목숨을 건 단식은 이 시대의 전환점을 만들어내고 역사가 발전하는 방향으로 그리고 국가와 국민의 공익에 기여하는 중요한 그런 결과를 만들어내야 한다. 그것이 YS의 단식이 그랬잖아요. 자택 감금 상황에서 민주화 5개 조항을 요구하면서 단식을 한 것 아닙니까? 김대중 전 대통령은 지금 우리가 풀뿌리 민주주의 꽃을 피우고 있는 지방자치제를 요구하면서 그것을 단식을 해서 결과적으로는 91년에 지방제도 선거가 시작이 됐어요. 이러한 어떤 시대의 큰 줄기를 타는 이런 정도, 적어도 쟁기질을 할 정도의 이런 일에 제1야당 대표가 목숨을 걸고 나서셔야 하는데, 이거는 그것이 아닌 호미로도 할 수 있는데 지금 쟁기가 나선 격이다. 그래서 안타까움을 더한다, 이런 말씀을 드리고, 그럼에도 불구하고 건강 잘 신경 쓰시고 지금 5일째인데 지금 한계가 오고 있다, 이렇게 말씀을 하시는 게 참 안타깝습니다.



또 여당에서도 또 때가 되면 가서 또 위로도 드리고 힘 좀 내라 하시겠지만, 단식을 대하는 날짜를 보면 국민의힘에서 생각하는 날짜와 민주당에서 생각하는 날짜의 차이가 있어서, 찾아뵙는 날짜도 잘 조율해야 할 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다.



