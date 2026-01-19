김하성, 빙판서 미끄러져 손가락 수술…4∼5개월 결장할 듯

▲ 김하성

미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스의 내야수 김하성이 손가락을 다쳐 2026시즌 초반 결장이 불가피해졌습니다.애틀랜타는 19일(한국시간) 구단 인터넷 홈페이지를 통해 "김하성이 오른손 중지 힘줄 파열로 수술받았다"며 "회복 기간은 4∼5개월로 예상된다"고 발표했습니다.이로써 김하성은 5∼6월 정도는 돼야 경기에 나올 수 있을 것으로 예상됩니다.3월에 열리는 월드베이스볼클래식(WBC) 출전은 사실상 불발됐습니다.애틀랜타는 "김하성이 지난주 한국에서 빙판길에 미끄러져 오른쪽 가운뎃손가락을 다쳤다"고 부상 사유를 설명했습니다.김하성은 2025시즌에는 탬파베이 레이스와 애틀랜타에서 뛰며 타율 0.234, 홈런 5개, 17타점, 도루 6개의 성적을 냈습니다.시즌이 끝난 뒤인 지난해 12월 김하성은 애틀랜타와 1년 2천만 달러(약 295억 원)에 재계약했습니다.2025시즌이 끝난 뒤 MLB에 진출한 송성문(샌디에이고 파드리스)도 옆구리 근육 부상으로 전치 4주 진단을 받아 WBC 출전이 불투명한 상태입니다.(사진=AP, 연합뉴스)