군경TF, '무인기 북 침투' 전모 파악 주력…자수 내용도 검증

▲ 북한이 주장한 개성시 장풍군에 추락된 한국 무인기

북한의 '한국발 무인기 침투' 주장을 수사하는 경찰은 범행 당사자라 밝힌 용의자 주장의 진위를 비롯한 사태의 전모 파악에 수사력을 쏟고 있습니다.박성주 경찰청 국가수사본부장은 오늘(19일) 기자간담회에서 무인기를 보냈다고 주장하는 A 씨의 언론 인터뷰 내용에 대해 "큰 틀에서 틀린 내용은 아니다"라면서도 "파악한 전모가 아닐 수도 있다"고 밝혔습니다.해당 주장의 신빙성·구체성을 판단하려면 A 씨의 범행 내 구체적 역할과 타 용의자와 관계가 먼저 규명돼야 한다는 취지입니다.이번 사태 수사를 맡은 군경 합동 조사 태스크포스(TF)는 A 씨를 비롯한 용의자 간 역할 분담, 범행 일시·장소 등 기본적 사실관계 파악에 주력 중입니다.군경 TF는 지난 16일 무인기 제작 업체 대표 B 씨를 소환조사하자, 대학 선후배 사이인 A 씨는 언론 인터뷰로 무인기를 날린 건 자신이라고 주장했습니다.A 씨는 B 씨가 자신의 부탁으로 무인기를 만들어줬을 뿐 운용에는 관여하지 않았다는 입장입니다.두 사람은 모두 윤석열 정권 대통령실에서 일한 바 있습니다.A 씨가 내세우는 사실관계뿐 아니라 북한 우라늄 공장 방사선·중금속 오염도를 측정하려 했다는 범행 동기에 대한 주장도 수사로 진위를 확인해야 할 대목입니다.이와 관련, 박 본부장은 "필요한 조치는 다 하고 있다"고 밝혔습니다.