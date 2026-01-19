갱단이 교도소서 경찰 8명 살해…국가비상사태 선포

▲ 18일(현지시간) 교도소 폭동 진압 위해 이동하는 과테말라 보안군

과테말라 정부가 갱단의 교도소 폭동과 경찰관 살해 등으로 치안 상황이 급속히 악화하자 현지시간 어제(18일) 국가비상사태를 선포했습니다.베르나르도 아레발로 과테말라 대통령은 주말 동안 갱단이 점거했던 교도소 3곳을 보안군이 장악했다며 갱단을 물리치기 위해 이날부터 30일간 전국에 비상사태를 선포한다고 발표했습니다.과테말라 국방부는 범죄 조직 소탕을 위해 군대가 거리에 계속 주둔할 것이라고 설명했습니다.과테말라의 '바리오18' 갱단들은 전날부터 에스쿠인틀라에 있는 레보나시온 1세 교도소에서 폭동을 일으켜 교도관 45명과 의사 1명을 인질로 붙잡았습니다.아울러 갱단은 과테말라시티 동쪽 프라이하네스2 교도소와 도시 외곽에 있는 프레벤티보 교도소에서도 각각 28명과 9명을 인질로 억류했습니다.이 과정에서 갱단은 경찰관 8명을 살해한 것으로 집계됐습니다.이들은 갱단 지도자를 최고 보안 수준의 교도소로 이송하겠다는 정부 계획에 반발해 이러한 폭동을 일으켰습니다.과테말라 당국은 바리오18 갱단 수장인 알도 오초아 메히아를 이번 소요 사태 배후로 지목하고, 그를 '무력화'했다고 소셜미디어 엑스를 통해 밝혔습니다.갱단 폭동에 따른 치안 악화에 과테말라 교육부는 학생과 교직원 안전 보장을 위해 오는 19일 각급 학교에 휴교령을 내리기도 했습니다.주과테말라 미국 대사관은 직원에게 안전한 곳에 머물고 사람이 모이는 곳을 피하라고 권고했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)