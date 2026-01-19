국세청 AI혁신 전담 조직 출범…"K-AI 세정 대도약"

▲ 19일 세종시 나성동 SM타워에서 열린 'AI혁신담당관' 현판식

국세청이 인공지능(AI) 전담 조직을 출범해 납세 서비스 개선과 조세 정의 구현을 꾀합니다.국세청은 오늘(19일) 세종시 나성동 SM타워에서 'AI혁신담당관' 현판식을 했습니다.AI혁신담당관실은 총 7개 팀 31명 규모로 편성돼 AI 서비스 기획·개발·검증, 데이터 품질관리 등을 수행합니다.'AI 혁신추진 태스크포스(TF)'를 정규 직제화한 것으로, '세계 최고 AI 민주정부 실현'이라는 국정과제를 속도감 있게 추진하며 'K(한국)-AI 세정 대도약' 견인하려는 조처라고 국세청은 밝혔습니다.올해 6월까지 정보시스템마스터플랜(ISMP) 사업을 통해 AI 국세행정 종합 로드맵을 수립하고, 예산 확보·AI 인프라 조기 구축에 총력을 기울일 계획입니다.미래혁신추진단과 국세행정개혁위원회 등을 통해 국민 의견을 폭넓게 수렴한 뒤 '생성형 AI 챗봇'이나 '생성형 AI 전화상담' 등 국민 체감 효과가 높은 서비스를 차례로 선보일 예정입니다.임광현 국세청장은 "AI 대전환을 통해 최상의 납세서비스를 제공하고 조세정의를 구현해야 한다"며 "AI혁신담당관실을 중심으로 시스템과 데이터, 조직의 노하우를 총집결해 최상의 AI 국세행정 모델을 구축해 달라"고 당부했습니다.국세청은 "AI를 마중물로 삼아 국민이 진정으로 원하는 방향으로 세정 혁신을 가속화하고, 국세행정 대도약으로 세계 1위 AI 국세행정 구현에 박차를 가하겠다"고 밝혔습니다.(사진=국세청 제공, 연합뉴스)