스페인 고속열차 충돌…"최소 21명 사망, 늘어날 듯"

스페인에서 고속열차 2대가 정면 충돌하면서 최소 21명이 숨지고 100명 넘게 다쳤습니다. 사고가 발생한 지 10시간 가까이 지난 현재까지도 구조작업이 진행 중입니다.



유덕기 기자입니다.



사고 충격으로 열차가 옆으로 쓰러졌습니다.



열차 차체가 완전히 찌그러졌고, 부상자 구조 작업이 한창입니다.



스페인 남부 코르도바에서 현지 시간으로 18일 저녁 6시 40분쯤 고속열차 두 대가 정면 충돌했습니다.



지금까지 21명이 숨졌고 100명 넘게 다쳤습니다.



중상자가 많아 사망자는 더 늘어날 것으로 보인다고 현지 언론은 전했습니다.



사고는 마드리드로 향하던 스페인 민영 철도사 소속 열차의 뒷칸이 탈선하면서 반대편 선로로 넘어가 시속 200km 속도로 마주 오던 국영 고속열차와 정면 충돌하면서 일어났습니다.



사고 당시 두 열차에는 승객 약 400명이 타고 있었습니다.



현장에서는 밤새 구조작업이 계속되고 있습니다.



탈선한 민영 철도 열차는 손상이 적어 승객 전원 구조와 대피가 완료됐지만, 국영 철도 열차는 차체가 심각하게 찌그러지면서 내부 생존자 수색과 구출에 어려움을 겪고 있습니다.



인근 역들에 희생자 유가족을 위한 임시 대피소가 설치된 가운데, 한국인 피해자가 있는지는 아직 알려진 정보가 없습니다.



이번 사고로 마드리드와 안달루시아 간 철도 운행이 중단됐습니다.



지난 2013년 스페인에서는 북서부 갈리시아에서 고속열차 탈선 사고로 80명이 숨지고 140명이 다치기도 했습니다.



