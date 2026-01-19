"의총 거치지 말아 달라"…'제명' 김병기 요청, 왜

<앵커>



각종 의혹으로 당 윤리심판원으로부터 제명 결정을 받은 민주당 김병기 전 원내대표가 재심을 신청하지 않고 떠나겠다고 말했습니다. 다만, 동료 의원에게 부담을 지우고 싶지 않다며 의원총회 추인 절차는 생략하는 방법을 검토해 달라고 요청했습니다.



민경호 기자가 보도합니다.



<기자>



민주당 김병기 전 원내대표가 오늘(19일) 오전 국회에서 기자회견을 열고 당 윤리심판원의 제명 결정에 대해 재심을 신청하지 않겠다고 밝혔습니다.



[김병기/민주당 의원 : 당 안에 이견이 생기고 동료들에게 조금이라도 마음의 짐이 된다면 그 부담만큼은 제가 온전히 짊어지고 가야 한다고….]



그러면서 당 최고위원회의 결정으로 징계 절차를 종결하고 의원총회 추인 절차는 거치지 않는 방법을 검토해 달라고 당에 요청했습니다.



의총 추인을 거치면서 동료 의원들에게 마음의 부담을 지우고 싶지 않다고 그 이유를 설명했습니다.



김 전 원내대표는 "허허벌판에 홀로 서 있는 심정"이라며 "국민과 당에 드린 실망을 깊이 새기고 있다"면서, "확인되지 않은 정황과 자극적인 추측이 덧붙여진 보도를 자제해 달라"고 요청하기도 했습니다.



"경찰 수사가 신속하게 진행"되고 있고 "의혹이 사실이 아님을 입증할 자료도 준비되어 있다"며 "결과를 차분히 지켜봐 달라"고도 덧붙였습니다.



또, "충실히 조사받고 관련 증거를 모두 제출해 무죄를 입증할 것"이라며, "실체적 진실은 반드시 드러날 거"라고도 했습니다.



하지만 김 전 원내대표의 요구가 수용될지는 미지수입니다.



현행 정당법은 정당 소속 현직 국회의원 제명을 위해서는 소속 의원 과반 이상의 찬성이 있어야 한다고 규정하고 있습니다.



이를 위해 통상 의원총회 개최가 필요한데 민주당 지도부가 김 전 원내대표의 요청에 어떻게 응답할지 주목됩니다.



(영상편집 : 원형희)