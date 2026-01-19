이혜훈 청문회 '파행'…"여야 간사, 협의해 오라"

<앵커>



오늘(19일) 오전 10시에 예정됐던 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회가 시작 전부터 파행됐습니다. 이 후보자의 자료 제출 문제를 둘러싸고 여야가 정면충돌하면서, 청문회장에는 이 후보자 없이 공방만 이어졌습니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



국회 재정경제기획위원회 위원장인 국민의힘 소속 임이자 위원장은 회의를 열자마자 이혜훈 후보자에 대한 인사청문회를 진행할 수 없다고 밝혔습니다.



[임이자/국회 재정경제기획위원장 : 이혜훈 후보자 청문회와 관련하여 양당 간사 간 협의가 이루어지지 않았기 때문에 위원장으로서 청문회 관련 안건은 상정할 수 없다는 말씀드립니다.]



국민의힘은 부동산 투기와 아파트 부정 청약 의혹 등을 받고 있는 이 후보자가 청문위원들이 요구한 자료를 충분히 제출하지 않았다며 목소리를 높였습니다.



지금까지 제출된 자료로는 의혹을 검증할 수 없기 때문에 청문회를 열 가치가 없다는 게 국민의힘 입장입니다.



[박수영/국민의힘 의원 : 2,187건을 요구했는데 15%만 제출돼서 다른 청문회와 비교해도 매우 낮을 것입니다. (추가 자료) 내용을 보면 저희가 요구한 핵심 자료가 아니고 변죽을 울리는 자료들, 이렇게 포장해서 제출했습니다.]



민주당은 청문회 자체를 열지 않는 건 부당하다고 임 위원장을 비판했습니다.



[박홍근/민주당 의원 : 이따위로 운영을 하십니까? 자료 제출이 부실하다고 해서 지금 계속 위원장님께서 본인이 방망이 두드려놓고 와서 그것을 스스로 부정하십니까.]



민주당 청문위원들은 자료 제출이 부족하더라도 후보자를 청문회에 나오게 한 상태에서 요구하고 비판해야 하고, 청문회를 열어 이 후보자를 국민 눈높이에서 철저히 검증해야 한다고 목소라를 높였습니다.



양당은 오늘 오후에도 간사 간 협의를 이어나갈 전망이지만, 자료 제출을 둘러싼 입장 차이가 커 청문회 개최는 쉽지 않을 전망입니다.



(영상취재 : 오영춘·이승환·신동환, 영상편집 : 전민규)