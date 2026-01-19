국토부, 한옥 건축으로 '가보고 싶은 중소 도시' 육성

▲ 북촌 한옥마을 관광하는 외국인

정부가 최근 K-콘텐츠로 한옥에 대한 관심이 커진 가운데 한옥 건축 활성화에 나서기로 했습니다.한옥 건축으로 지역의 매력을 키워 '가보고 싶고 머물고 싶은' 중소 도시들을 육성한다는 계획입니다.국토교통부는 오늘(19일) "최근 한옥 명소에 관한 관심과 함께 관광객이 늘고 있다"며 "한옥 고택이나 빈집을 활용한 카페와 숙소, 주말 주택이나 별장과 같은 우리 고유 공간 문화 체험에 대한 수요도 높아지고 있다"며 이런 계획을 밝혔습니다.정부는 우선 한옥 전문 인재 육성에 나섭니다.이를 위해 다음 달 한옥 건축 설계·시공관리자 전문 인재 100명 양성 과정을 운영할 기관 공모 계획 수립에 착수합니다.이 사업에는 국비 3억 원이 투입됩니다.국토부는 2011년부터 이 사업을 시행해 현재까지 1천580명의 한옥 전문 인재를 양성했으며, 한옥에 대한 설계 공모 당선, 공사 수주, 수출 등의 성과도 냈습니다.한옥 현대화에도 착수합니다.국토부는 지난해 12월 말부터 한옥 건축 기준을 합리적으로 현대화하는 연구 용역도 진행 중입니다.오는 6월까지 진행되는 이 용역에는 한옥 통계 현실화, 한옥 등록제 확산, 조립식(모듈화) 한옥 연구, 한옥 자재 표준화를 통한 건축비 절감 등의 내용이 포함될 예정입니다.높은 건축비와 엄격한 건축 기준, 표준화 부족 등이 한옥 진흥에 걸림돌로 작용함에 따라 이를 개선하겠다는 취지입니다.국토부는 이재명 정부의 국정 과제인 지역 명소 조성을 위해 한옥형 디자인 특화 명소 확충에도 나설 계획입니다.중장기적으로는 한옥 건축 산업화를 위한 한옥 설계와 한옥 자재(부재) 제작·유통, 한옥 기술 전문 교육, 한옥 시공·유지·보수 등을 한 곳에서 제공하는 '한옥 건축 산학연 협력단지(클러스터)' 조성을 추진합니다.국토부는 다음 달까지 수립할 '제3차 건축자산 진흥 기본계획'(2026∼2030)에 이런 한옥 건축 활성화 방안을 담을 계획입니다.(사진=연합뉴스)