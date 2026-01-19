소비자단체협의회 "4분기 커피믹스·고추장 등 28개 생필품 상승"

▲ 마트 둘러보는 시민들

지난해 4분기 커피믹스와 고추장이 10% 넘게 오르는 등 주요 생활필수품의 가격이 줄줄이 올랐습니다.한국소비자단체협의회 물가감시센터는 작년 4분기 서울·경기 420개 유통업체에서 생활필수품 39개 품목, 82개 제품의 가격을 모니터링한 결과 이들 품목의 가격이 전년 동기 대비 2.5% 상승한 것으로 조사됐다고 오늘(19일) 밝혔습니다.39개 품목 중 28개 가격이 올랐고 11개 가격이 내렸습니다.가격이 오른 품목의 평균 상승률은 4.1%로 집계됐습니다.이중 커피믹스(180개입 환산)는 2024년 4분기 평균 2만 7천683원에서 작년 4분기 3만 2천262원으로 16.5%의 상승률을 나타냈습니다.커피믹스 가격은 1분기 7.9%, 2분기 12.0%, 3분기 18.7%, 4분기 16.5% 등 3개 분기 연속 두 자릿수 상승률을 기록했습니다.커피믹스의 원재료인 원두 수입 가격이 환율 상승으로 지속적으로 오른 영향으로 풀이됩니다.이외에도 고추장(10.9%), 햄(9.3%), 달걀(8.9%), 맥주(8.6%) 등의 가격 상승률이 높았습니다.가격이 하락한 품목은 식용유(-5.1%), 두부(-3.2%), 참기름(-2.1%), 샴푸(-2.0%), 맛김(-1.8%) 등입니다.맛김 가격은 1분기 20.4%, 2분기 15.8%, 3분기 4.2%의 상승률을 보이다가 4분기에 가격이 다소 내렸습니다.제품별 가격 상승률을 보면 남양유업의 '프렌치카페 카페믹스'가 18.9% 올라 상승 폭이 가장 컸습니다.동서식품 '맥심 모카골드 믹스'(14.5%), CJ제일제당 '해찬들 우리쌀로 만든 태양초 골드고추장'(13.6%) , 롯데제과 '월드콘XQ'(10.3%) 등의 순이었습니다.전 분기와 비교하면 20개 품목이 오르고, 19개 품목은 내렸습니다.가격 상승률 상위 5개 품목은 고추장(3.0%), 된장(1.7%), 세탁세제(1.5%), 라면(1.4%), 참치캔(1.1%)이었습니다.반면 달걀(-3.8%), 샴푸(-2.4%), 기저귀(-2.1%) 등은 전 분기 대비 가격이 내린 것으로 조사됐습니다.협의회는 "정부가 여러 물가 안정 대책을 수립하고 있으나 한번 오른 생필품 가격은 하방경직성이 있어 좀처럼 내리기 어렵다"며 "다양하고 합리적인 가격대를 고루 갖춘 제품 시장을 만들어 고물가 시기에 대응해야 한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)