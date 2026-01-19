중, 작년 성장률 5% 목표 달성…내수 침체 속 4분기 4.5%

▲ 중국 국기

중국이 지난해 국내총생산(GDP) 성장률 5%를 기록해 연간 목표를 달성했다고 공개했습니다.중국 국가통계국은 작년 연간 GDP가 140조 1천879억 위안, 우리돈 약 2경 9천643조 원으로 불변가격 기준 전년 대비 5.0% 성장했다고 발표했습니다.이는 로이터통신(4.9%)과 블룸버그통신(5.0%)이 집계한 전문가 예상치에 부합하는 것이자, 중국 당국이 설정했던 '5% 안팎'의 성장률 목표를 달성한 것입니다.지난해 중국의 분기별 성장률은 1분기 5.4%, 2분기 5.2%, 3분기 4.8%였고, 4분기에는 4.5%로 떨어지며 연간 성장률은 5.0%가 됐습니다.4분기 성장률 4.5%는 코로나 팬데믹 영향으로 소비·투자가 부진했던 2023년 1분기와 같은 수준입니다.중국이 통상적으로 성장률 목표 달성을 위해 연말에 소비 진작과 정부 투자 강도 등을 높인다는 점을 감안하면, 2023년 4분기(5.2%)나 2024년 4분기(5.4%)와 비교해 작년 4분기 성장률은 눈에 띄게 낮아진 것입니다.중국 국가통계국은 "2025년 국민경제는 다중의 압력을 견디면서 안정 속에 진전하는 발전 추세를 유지했다"며 "외부 환경 변화의 영향이 깊어졌고, 국내 공급 강세·수요 약세의 문제가 두드러져 경제 발전 중의 오래된 문제와 새로운 도전이 여전히 적지 않다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)