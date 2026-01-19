AI·반도체·우주에 쏟는다…정부 R&D 설명회 개최

▲ 과학기술정보통신부

과학기술정보통신부는 정부연구개발 사업을 수행하는 18개 중앙행정기관과 합동으로 오는 21일까지 사흘간 대전 KAIST 대강당에서 '2026년도 정부연구개발 사업 부처합동 설명회'를 개최한다고 오늘(19일) 밝혔습니다.올해 정부연구개발 예산은 총 35조5천억 원으로, 확대된 예산은 AI·반도체·양자·첨단바이오·에너지·우주항공 등 미래 성장동력 분야와 기초연구 확대, 인재양성 강화, 지역 균형 발전 등 연구생태계 강화에 투입됩니다.33개 부·처·청에서 연구개발을 추진하며, 투자 규모로는 과기정통부, 방사청, 산업통상부, 중소벤처기업부, 기후에너지환경부, 교육부, 보건복지부, 우주항공청 등 순입니다.설명회는 3일간 약 3만 명의 연구자 및 전문가들이 온오프라인으로 참여할 것으로 예상됩니다.첫날인 19일 과학기술혁신본부에서 올해 정부연구개발 예산의 주요 특징, 연구개발 생태계 혁신방안, 예타 폐지 후속제도 등을 설명했고 과기정통부, 우주항공청, 국토교통부 주요 연구개발 사업 내용과 추진 일정 등이 발표됐습니다.20일에는 교육부, 중소벤처기업부, 산업통상부, 보건복지부, 질병관리청, 식품의약품안전처, 소방청, 21일에는 국방부, 행정안전부, 기후에너지환경부, 해양수산부, 농림축산식품부, 농촌진흥청, 산림청, 문화체육관광부 순으로 설명이 이뤄집니다.온라인 생중계는 설명회 당일 공식 누리집(www.govrnd.kr) 및 지원 플랫폼(과기정통부 유튜브) 등을 통해 시청 가능합니다.