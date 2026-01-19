검경 합수본, '신천지 내부 고발' 전직 간부 참고인 소환

▲ 검찰·경찰 합동수사본부 김태훈 본부장

통일교와 신천지의 정교 유착 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 신천지 전직 간부들을 소환해 조사하고 있습니다.합수본은 오늘(19일) 오전 10시 40분부터 전직 신천지 지파장 최 모 씨를 참고인 신분으로 불러 조사하고 있습니다.최 씨는 2017년 9월부터 2020년 7월까지 신천지 고위 간부가 각 지역 지파장으로부터 홍보비나 법무 후원비 명목으로 100억 원대의 돈을 걷었다는 내부 고발 보고서를 작성한 인물입니다.최 씨는 보고서에서 "113억 원을 걷어서 상부에 올리면서도 한 번도 사용처를 투명하게 설명해 주지 않았다"며 "현금으로 올린 돈을 각 지파에서 전도비로 썼다고 영수증 처리하게끔 했다"고 주장했습니다.최 씨는 이날 서울고검 청사에 출석하면서 "횡령 금액을 113억 원 정도로 파악하고 있다. 좀 심각하다"며 "죄를 지었으면 죗값을 치러야 한다"고 말했습니다.합수본은 신천지 관련 세미나에서 강사로 활동했던 전직 지파장 조 모 씨도 함께 소환해 조사하고 있는 걸로 파악됐습니다.합수본은 이들을 상대로 고발 보고서 등에 담긴 각종 비위의 세부 내용과 관련 증거 등을 확인할 계획입니다.신천지가 신도들을 국민의힘 책임당원으로 가입시키려 했다는 '정치 개입' 의혹에 대한 합수본의 조사도 본격화할 것으로 보입니다.앞서 홍준표 전 대구시장은 2021년 국민의힘 대선 후보 경선에서 신천지 신도 약 10만 명이 책임당원으로 가입해 당시 윤석열 후보를 도왔다고 주장한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)