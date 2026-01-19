뉴스
하나은행 진안, WKBL 3라운드 MVP…기량발전상은 박소희

전영민 기자
하나은행 진안, WKBL 3라운드 MVP…기량발전상은 박소희
▲ 여자프로농구 3라운드 MVP에 진안

여자프로농구 부천 하나은행의 진안이 올 시즌 3라운드 최고의 활약을 펼친 선수로 인정받았습니다.

한국여자농구연맹(WKBL)은 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 flex 정규리그 3라운드 최우수선수(MVP) 기자단 투표 결과 진안이 77표 중 30표를 획득해 수상자로 선정됐다고 오늘(19일) 밝혔습니다.

2위 김소니아(BNK)를 12표 차로 제친 진안은 통산 세 번째로 라운드 MVP에 뽑혔습니다.

3라운드에서 진안은 5경기에 출전해 평균 30분19초를 뛰며 16득점, 9.4리바운드, 3.0어시스트, 0.6스틸, 0.6블록슛을 기록했습니다.

득점, 리바운드, 공헌도 면에서 모두 팀 내 1위이며, 하나은행은 진안의 활약을 앞세워 리그 선두를 달리고 있습니다.

심판부와 경기 운영 요원 투표로 뽑는 기량발전상 수상자(MIP)는 하나은행의 박소희입니다.

박소희는 전체 36표 중 32표를 획득했습니다.

라운드 MVP에게는 상금 200만 원, MIP에게는 100만 원을 줍니다.

(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)
