[자막뉴스] "전쟁 나가느니 그냥 점령 당할래"…분노 폭발한 Z세대에 '쩔쩔'

김민정 기자
작성 2026.01.19
독일이 군 복무를 원치 않는 Z세대 때문에 모병 목표 달성에 어려움을 겪고 있다는 보도가 나왔습니다.

2011년 징병제를 폐지한 독일은 우크라이나 전쟁 이후 러시아 침공에 대비해 재무장을 추진하면서 징병제 부활을 검토하고 있습니다.

미 월스트리트저널에 따르면 독일은 올해 1월 1일부터 자원입대라는 기본 틀을 유지하되, 신병이 부족할 경우 강제로 징집할 수 있다는 내용의 새 군 복무 제도를 도입했습니다.

이에 따라 이달부터 2008년생 남녀 70만 명을 대상으로 신체 조건과 복무 의사를 묻는 설문지를 발송하기 시작했습니다.

이런 새 제도 소식에 수만 명의 10대 학생 시위대가 거리로 쏟아져 나왔다고 매체는 전했습니다.

시위대는 "연방 예산의 4분의 1을 노인 연금 지급에 쏟아붓는 나라를 위해 왜 우리가 희생해야 하는가"라는 구호를 외쳤다고 합니다.

한 16살 학생은 "전투에서 죽을 위험을 감수하느니 러시아 점령하에 사는 편이 낫다"고도 말했습니다.

매체는 이들의 반발이 경제적 요인에서 비롯됐다고 분석했습니다.

이들의 반발이 평화운동이라기보다는 암울한 취업 전망과 높은 생활비에 어려움을 겪는 청년들이 군 복무를 "기성세대를 위해 희생하라"는 요구로 받아들이고 있다는 겁니다.

이런 10대들의 분노에 20대들도 공감의 목소리를 내고 있다고 매체는 전했습니다.

독일 정부도 이런 불만을 인지하고 입대를 유도하기 위한 유인책을 내걸고 있습니다.

새 군 복무 제도에서 자원입대한 신병은 월급으로 기존보다 932달러 늘어난 최대 3,144달러를 받게 됩니다.

또 4,500달러 이상 소요되는 운전면허 취득 비용 대부분을 국가가 부담합니다.

하지만 이렇게 되면 일부 10대 신병이 장교보다 더 많은 보수를 받을 수 있게 되면서 현역 젊은 장교 사이에서도 불만의 목소리가 나오는 걸로 전해졌습니다.

독일 국방부는 현재 18만 4천 명인 현역병 규모를 2035년까지 26만 명으로 늘리겠다는 목표를 세웠는데, 이를 달성하려면 연간 6만~7만 명의 신병이 필요합니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 나홍희, 제작 : 디지털뉴스부)
