데이트앱에서 만나 첫 대면에 흉기 휘두른 30대 긴급 체포

▲ 천안서북경찰서

데이트 애플리케이션(앱)을 통해 만난 남성에게 흉기를 휘두르고 도주한 30대 여성이 경찰에 붙잡혔습니다.충남 천안서북경찰서는 특수상해 혐의로 30대 A 씨를 긴급체포했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.A 씨는 오늘 0시 40분 천안시 서북구의 한 다세대주택에서 데이트앱을 통해 처음 만난 40대 B 씨를 흉기로 여러 차례 찌르고 도주한 혐의를 받고 있습니다.B 씨는 팔과 얼굴 등을 다쳐 119 구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨져 치료받고 있습니다.생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌습니다.경찰은 현장 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 용의자를 특정한 뒤 사건 발생 5시간여 만인 오늘 오전 5시 30분 경기도 모처에서 A 씨를 붙잡았습니다.경찰은 A 씨에 대해 구속영장을 신청하는 한편 정확한 범행 동기와 경위를 조사할 방침입니다.경찰 관계자는 "A 씨와 B 씨는 앱을 통해 처음 만난 사이로 교제 관계는 아니었던 것으로 파악 중"이라며 "현재 수사 중인 사안이라 자세한 내용은 밝히기 어렵다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)