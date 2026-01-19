뉴스
데이트앱에서 만나 첫 대면에 흉기 휘두른 30대 긴급 체포

유영규 기자
작성 2026.01.19 11:15 수정 2026.01.19 11:23 조회수
▲ 천안서북경찰서

데이트 애플리케이션(앱)을 통해 만난 남성에게 흉기를 휘두르고 도주한 30대 여성이 경찰에 붙잡혔습니다.

충남 천안서북경찰서는 특수상해 혐의로 30대 A 씨를 긴급체포했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.

A 씨는 오늘 0시 40분 천안시 서북구의 한 다세대주택에서 데이트앱을 통해 처음 만난 40대 B 씨를 흉기로 여러 차례 찌르고 도주한 혐의를 받고 있습니다.

B 씨는 팔과 얼굴 등을 다쳐 119 구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨져 치료받고 있습니다.

생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌습니다.

경찰은 현장 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 용의자를 특정한 뒤 사건 발생 5시간여 만인 오늘 오전 5시 30분 경기도 모처에서 A 씨를 붙잡았습니다.

경찰은 A 씨에 대해 구속영장을 신청하는 한편 정확한 범행 동기와 경위를 조사할 방침입니다.

경찰 관계자는 "A 씨와 B 씨는 앱을 통해 처음 만난 사이로 교제 관계는 아니었던 것으로 파악 중"이라며 "현재 수사 중인 사안이라 자세한 내용은 밝히기 어렵다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
